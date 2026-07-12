¿Paul Stanley vs. José Eduardo?: Hijo de Eugenio Derbez recuerda cuando casi hace llorar al conductor de Hoy

Además de que José Eduardo Derbez recordó el momento en que casi va a la cárcel Eugenio Derbez, el actor de “Mesa de regalos” se sinceró sobre su relación con Paul Stanley, a quien continuamente le hace comentarios sobre su papá. ¿Hay alguna rivalidad?

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José Eduardo Derbez se sincera sobre su amistad con Paul Stanley. / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su relación con Paul Stanley?

Durante su programa de YouTube ‘Mixologeando’, José Eduardo Derbez recibió a Mario Bezarez, con quien habló sobre la relación que mantiene con Paul Stanley y los constantes chistes que hacen de sus papás.

De acuerdo con el hijo de Eugenio Derbez, en una ocasión casi hace llorar al hijo de Paco Stanley. Aunque no recuerda el comentario que ocasionó ese tipo de tensión, expresó: “Un día, yo no me acuerdo qué le dije, pero sí le dije una cosa muy fuerte a Paul, casi, casi que le dije: ‘Pues tu papá también, si se va a tacos, no regresa a la casa’”.

Asimismo, admite que constantemente hace ese tipo de comentarios sobre el conductor de Hoy debido a las situaciones que vivió junto a su papá: “Nos llevamos tan fuerte en cuestión de su papá, porque siempre me dice: ‘Tu papá te mantiene’, pero le digo: ‘Sí, al tuyo ni le alcanzo para mantenerte’”.

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¿Paul Stanley tiene una amistad pesada con José Eduardo Derbez? / Redes sociales

¿José Eduardo quiere ser el único que moleste a Paul Stanley?

Tras bromear con Mario Bezares, quien recientemente se pronunció sobre el documental de Paco Stanley, el hijo de Eugenio Derbez aclaró si quiere ser la única persona que lo moleste. Fiel a su estilo, explicó que su manera de llevarse no quiere que se aplique con alguien más.

“Yo lo que hago con mi querido Paul es: ‘es mi pen***, no es su pende***'. Yo lo jodo, no me lo jodan”, dijo entre risas; posteriormente, pese a que los chistes siempre son entre ambos, aseguró que él le gana en las bromas:

“Sí lo jodo muy feo, pero el señor Paul también sabe que lo jodo con eso. Yo también le digo: ‘No te metas conmigo porque yo tengo más con qué’"". José Eduardo Derbez

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¿Cuál es el programa en el que trabajan juntos José Eduardo y Paul Stanley?

Cabe señalar que José Eduardo Derbez y Paul Stanley trabajan juntos en el programa Miembros al aire, donde continuamente hacen chistes sobre la situación que ambos enfrentaron con sus papás; aunque en algunas ocasiones pueden resultar incómodos.

De acuerdo con José Eduardo, sí han existido algunos invitados que se llegan a incomodar con sus comentarios, pero ellos ya conocen su dinámica y no han existido problemas; incluso mantienen una amistad cercana y a veces conviven fuera de los foros junto a sus familias.

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