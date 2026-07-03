Paul Stanley recuerda a su papá, Paco Stanley, con emotivo mensaje en el que sería su cumpleaños 84

Luego de que Paul Stanley reaccionó al documental de Paco Stanley, el conductor de Hoy conmovió a las redes al dedicarle un emotivo mensaje a su papá en el que sería su cumpleaños 84. ¿Qué fue lo que escribió el presentador? Te contamos.

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Paul Stanley recuerda a su papá en su cumpleaños. / Foto: FB/Paul Stanley

¿Quién mató a Paco Stanley y cuándo fue su asesinato?

El asesinato de Paco Stanley, uno de los hechos más recordados en los espectáculos, ocurrió el 7 de junio de 1999, cuando el conductor acudió a desayunar con Mario Bezares y Jorge Gil al restaurante ‘El chacho de las ranas’, que se ubicaba al sur de CDMX.

Al terminar de consumir sus alimentos, Paco y Jorge salieron del lugar para abordar su camioneta mientras esperaban a Bezares, quien había ido al baño. Tan solo unos momentos después, sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones, lo que ocasionó la muerte instantánea de Paco Stanley.

A lo largo de los años, han existido múltiples teorías sobre lo ocurrido. Tras el asesinato, Mario Bezares y Paola Durante, quien era edecán de su programa, fueron arrestados tras ser señalados como posibles sospechosos, y aunque fueron liberados 18 meses después por falta de pruebas, aún hay quienes dudan de su inocencia.

En una reciente entrevista para De primera mano, el productor del documental reveló el nombre del responsable: “Esa persona ya no vive… se llama Carlos Acevedo, alias el Pato”. Asimismo, explicó que existen muy pocos registros y no hay muchas fotografías ni información pública.

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Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999. / Redes sociales

¿Cómo recordó Paul Stanley a su papá, Paco Stanley, en el que sería su cumpleaños?

Tras darse a conocer al verdadero asesino de Paco Stanley a casi dos décadas de su muerte, su hijo, Paul Stanley, lo recordó en el que sería su cumpleaños número 84. Primero, fue cuestionado sobre el día en el programa Hoy, donde mostraron una de sus fotos juntos.

“Ahí estamos en el ‘Tenorio cómico’. Un beso al cielo a mi jefecito”, expresó el presentador. Además, junto al resto de los conductores del matutino, bailó una de las coreografías más emblemáticas de Paco al ritmo de: “Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero”.

Al concluir la transmisión de Hoy, el también colaborador de Miembros al aire compartió una foto de su papá en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con una dedicatoria:

“Así mi jefe de chavalón, hoy 84 años. Te amo, siempre en mi (corazón). Tu nieta está hermosa, se llama (nombre de su bebé). A mamá le pide agua toda la noche y a mí me dice Dada. Le va a Pumas (ella dice puna)”. Paul Stanley

¿Cuál fue la última conversación que Paco Stanley tuvo con su papá?

Durante el aniversario luctuoso de Paco Stanley, en medio de la polémica que generó el documental Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, se revivió la vez que Paul Stanley habló de la muerte de su papá en La casa de los famosos México.

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley. / Redes sociales

“Me dice: ‘Yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo y ese algo quiero que lo dupliques y lo multipliques y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian y esta lágrima es para ti’ y me la embarra aquí en la mejilla y ya”. Paul Stanley

De acuerdo con Stanley, esa conversación ocurrió una semana antes de su asesinato, lo que ahora le hace sentir que pudo haber presentido su muerte, pues lo llevó a uno de los restaurantes que más le gustaba y rompió en llanto a mitad de la comida.

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