Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran cumpleaños de su hijo con emotivos mensajes y FOTOS inéditas

A unos días de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaran que están esperando a su segundo bebé, la pareja volvió a aparecer en redes sociales para compartir un tierno momento junto a su hijo.

Y es que, con motivo de su cumpleaños, Carlos y Cynthia se dieron un momento para disfrutar en familia y festejar una fecha muy especial para su pequeño. ¿Cómo celebraron esta ocasión? Te contamos.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el cumpleaños de su hijo con emotivos mensajes

La fecha que ambos consideran como “la más importante en sus vidas” no pasó desapercibida, pues Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera compartieron con sus seguidores en redes sociales tiernos mensajes dedicados a su hijo con motivo de su cumpleaños.

Cynthia publicó una fotografía de un viaje familiar, en la que aparece junto a su hijo mientras ambos juegan en la playa. La conductora acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su amor y agradecimiento por la oportunidad de ser madre. Posteriormente, compartió la misma fotografía en sus historias de Instagram, seguida de una imagen del pastel de chocolate que disfrutaron durante el festejo.

“3 años del amor más bonito. ¡Feliz cumpleaños! Gracias a Dios por tu vida y por la bendición de ser mamá de un niño tan mágico y maravilloso. Siempre juntos, amorcito mío.” Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez compartió fotos del festejo por el cumpleaños de su hijo / Instagram

Por su parte, Carlos Rivera publicó un tierno video en el que aparece su hijo jugando con pinturas, plasmando sus huellas y dejando volar su creatividad sobre un lienzo blanco en compañía del cantante.

El intérprete acompañó el video con un mensaje en el que recordó la importancia de esta fecha para él y describió el cumpleaños de su hijo como “el día más espectacular que ha vivido”.

“Hoy se cumplen 3 añitos del día mas espectacular que he vivido en mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor canción… La alegría de mi vida, mi pedacito de amor” Carlos Rivera

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Así anunciaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que esperan a su segundo bebé

El pasado 22 de julio, la pareja sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que se convertirán en papás por segunda ocasión.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron la noticia con una fotografía en la que aparecen las manos de los tres integrantes de su familia sobre un conjunto de ropa para bebé en color rosa. La imagen también mostró pétalos de rosa formando el nombre “María”, con lo que revelaron tanto el género como el nombre que eligieron para la nueva integrante de la familia.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / IG: @cynoficial

¿Cómo inició la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

La historia de amor entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se remonta varios años atrás, durante su paso por ‘La academia’, donde se conocieron y comenzaron una amistad que mantuvieron durante varios años.

En 2015, la conductora invitó a Carlos a grabar un video para su canal de YouTube, ‘CynCensura’. En aquella ocasión, sus seguidores aseguraron que entre ambos había mucha química y que incluso se notaba que podría existir algo más que una amistad.

Un año después, Cynthia y Carlos hicieron público su noviazgo y, en 2022, contrajeron matrimonio en una boda celebrada en la Ribera del Duero, España.

En 2023 nació su primer hijo y, este 2026, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que está esperando a su segundo bebé.

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