Eugenio Derbez presume a su “mejor equipo”, pero ¿publica FOTO errónea de José Eduardo? ¡Desata polémica!

En medio del luto que atraviesa la familia Derbez tras el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez compartió una serie de imágenes relacionadas con el Mundial 2026 en las que resaltó a las personas que forman su “mejor equipo”. ¿Incluyó a José Eduardo?

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Eugenio Derbez hace publicación que genera comentarios sarcásticos. / Redes sociales

¿Cuáles fueron las imágenes que compartió Eugenio Derbez de su “mejor equipo”?

Eugenio Derbez, quien anteriormente hizo burla de la película de Aislin Derbez y Mauricio Ochman, compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) en las que se observa a todos los integrantes de su familia.

Con el propósito de sumarse a las tendencias que surgen en el Mundial 2026, el actor de “La familia P. Luche” colocó a cada uno de sus hijos y a su esposa en lo que parece ser una tarjeta conmemorativa del evento deportivo, pero lo que más llamó la atención fue el rostro de José Eduardo Derbez.

“Mi mejor equipo”, escribió el actor y comediante en la descripción. Sin imaginarse la ola de comentarios que recibiría tras el uso de IA.

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¿Por qué se dice que Eugenio Derbez no colocó a José Eduardo en su publicación familiar?

Tras su publicación, una de las primeras en comentar fue Aislinn Derbez, quien está envuelta en rumores de reconciliación con su ex Mauricio Ochmann. De acuerdo con la actriz de “A la mala”, desconoce a una de las personas que su papá compartió.

“El último no sabemos quién es”, escribió Aislinn Derbez en tono de burla, ya que la imagen de José Eduardo Derbez creada con IA muestra al actor diferente, lo que ocasionó una ola de comentarios sarcásticos.

“Se pasó con la IA, se ve flaco”, “Puso la misma foto 6 veces”, “Como que José Eduardo salió delgadito en la foto”, “¿Por qué no incluyeron a José Eduardo?” y “José Eduardo en ozempic”, son algunas de las reacciones que se pueden leer.

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¿Eugenio Derbez excluyó a José Eduardo? / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de José Eduardo Derbez a la publicación de su papá?

Luego de que José Eduardo Derbez admitiera ser un “nepo baby”, acaparó la atención de los seguidores de la familia Derbez tras la publicación del actor de “No se aceptan devoluciones”. El hijo de Victoria Ruffo no ofreció ningún comentario sobre la publicación, pero horas más tarde apareció junto a su papá.

A través de su cuenta de Instagram, reposteó una foto junto a Eugenio Derbez. Aunque no dieron detalles sobre su encuentro, podría significar que se reunieron para ver el reciente partido de México en el Mundial de 2026.

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