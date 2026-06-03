Vadhir Derbez reaparece ¡junto a Eugenio Derbez! rodeado de su familia tras denuncia por presunto abuso

Vadhir Derbez reapareció públicamente junto a su padre, Eugenio Derbez, en medio de la denuncia presentada contra el cantante y actor por presunto abuso sexual.

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Caso Vadhir Derbez: defensa habla de presunta extorsión. / Redes sociales

¿Por qué denunciaron a Vadhir Derbez?

La situación legal de Vadhir Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que durante una emisión del programa De primera mano se difundieron detalles de la carpeta de investigación relacionada con una denuncia por presunta violación presentada en su contra.

De acuerdo con la información compartida en televisión, el expediente tendría 333 páginas y estaría vinculado a hechos que presuntamente se cometieron el pasado 2 de abril durante la grabación de un video musical.

Según lo expuesto en el programa, la denuncia fue presentada por una joven de 19 años que aseguró ser ciudadana estadounidense. En el documento se señala que la presunta víctima se encontraba en un camerino cuando, supuestamente, el cantante se acercó a ella y posteriormente ambos ingresaron a otro espacio dentro de la misma locación, donde habrían permanecido solos después de que parte del equipo salió del lugar.

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”. Carpeta de investigación contra Vadhir Derbez.

Tras darse a conocer el contenido de la carpeta, Vadhir Derbez negó los señalamientos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, sostuvo que su cliente rechaza las acusaciones y aseguró que el caso estaría relacionado con un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales en los que presuntamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso.

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¡Como si nada! Vadhir Derbez reaparece rodeado de su familia tras la fuerte polémica. / Redes sociales

¿Cuándo reaparecieron juntos Eugenio y Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez apareció en redes sociales, tras la polémica denuncia que enfrenta, en un video compartido por Alessandra Rosaldo en TikTok.

La publicación formó parte de una dinámica de preguntas tipo “¿Quién es más?”, en la que participaron Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir y la hija menor del comediante.

Durante el juego, los integrantes de la familia respondieron distintas preguntas mientras convivían frente a la cámara en un ambiente relajado.

La grabación, publicada originalmente el pasado 2 de mayo, llamó la atención de los usuarios porque mostró a Vadhir Derbez junto a su padre Eugenio Derbez en una de sus apariciones más recientes en plataformas digitales.

Sin embargo, la conversación en redes no se centró únicamente en su presencia dentro del video, sino también en el idioma utilizado durante la dinámica familiar.

Entre los comentarios que surgieron tras la difusión del clip, varios usuarios señalaron que la familia realizó gran parte de la interacción en inglés:



“No entendí nada pero lo vi todo”

"¿Ya no hablan español?”

“Entre nosotros solo español”

"¿Y por qué en inglés? Si todos hablan español”

"¿Por qué si son mexas hacen sus trend en inglés?

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Vadhir Derbez junto a Eugenio Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo la familia Derbez de la acusación contra Vadhir Derbez?

En medio de la controversia que involucra a Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez fue cuestionado por la prensa sobre la acusación presentada contra su hermano.

Sin embargo, el actor dejó claro que desconocía por completo la situación y que no había tenido información previa sobre el tema antes de ser abordado por la prensa.

Al escuchar los señalamientos durante la entrevista, José Eduardo reaccionó con sorpresa y aseguró que no estaba enterado de lo que ocurría. “Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. ¿De dónde salió eso?”, respondió cuando el reportero le explicó el motivo de la pregunta.

Después de que se le comentara que existía una denuncia por un presunto abuso y que la defensa de Vadhir Derbez habría planteado la posibilidad de una presunta extorsión, José Eduardo Derbez reiteró que no había hablado con ningún integrante de su familia sobre el asunto.

“Me agarras en curva, no he hablado con nadie de la familia ahorita, no tengo ni idea. Habrá que marcarle a mi hermano y ver qué onda. Te juro que no tenía ni idea”, mencionó el hijo de Victoria Ruffo.

El actor también señaló que, hasta ese momento, no contaba con más información para emitir una opinión sobre el caso. “Nunca hemos sido realmente de estar metidos en este tipo de cosas, pero a ver qué sale más adelante, pero hasta ahorita no te podría dar más información”, comentó.

Hasta ahora, otros integrantes de la familia Derbez que comparte un gran parecido no se han pronunciado públicamente sobre la acusación ni sobre el proceso relacionado con el caso.

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