Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de su suegro; revelan que Jaime Sánchez Rosaldo ¿no lo quería?

Eugenio Derbez finalmente reaccionó a la muerte de su suegro, Jaime Sánchez Rosaldo, pero lo que más llamó la atención fue el pasado incómodo: ¡no lo quería! Te contamos.

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¿Eugenio Derbez ya reaccionó a la muerte de su suegro Jaime Sánchez Rosaldo?

La muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, sacudió al mundo del espectáculo y puso en el foco a Eugenio Derbez, quien ya reaccionó ante la pérdida de su suegro. El reconocido productor falleció a los 84 años, presuntamente a causa de un infarto cardiovascular, dejando un profundo vacío tanto en la industria como en su familia.

Tras darse a conocer la noticia, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo viajaron de inmediato desde Los Ángeles a la Ciudad de México para despedirse. El comediante fue uno de los primeros en llegar al recinto funerario, mostrando su apoyo total a su esposa en este momento de duelo.

Aunque Eugenio Derbez no dio declaraciones extensas ante los medios sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, su presencia fue suficiente para reflejar el respeto y cariño que existía entre ambos en los últimos años. La familia decidió mantener el funeral en privado, limitando el acceso a la prensa.

Funeral de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Jaime Sánchez Rosaldo no quería a Eugenio Derbez como pareja de su hija Alessandra Rosaldo?

Sin embargo, en medio del luto, resurgió una historia que pocos olvidan: Jaime Sánchez Rosaldo no quería a Eugenio Derbez al inicio de su relación con Alessandra Rosaldo.

Cuando comenzó el romance, Eugenio Derbez ya tenía fama de ser un hombre con múltiples relaciones y varios hijos, lo que preocupó profundamente al productor. Su imagen de “ojo alegre” no le daba tranquilidad como padre.

En una entrevista pasada, Alessandra Rosaldo explicó que la preocupación de sus padres era genuina. No se trataba de un rechazo personal, sino de proteger a su hija. Además, Eugenio Derbez tenía claro que no quería casarse ni tener más hijos en ese momento, lo que chocaba totalmente con los deseos de la cantante.

La situación se volvió tensa cuando la relación avanzó sin compromisos claros. Fue entonces que Jaime Sánchez Rosaldo intervino directamente para cuestionar las intenciones del comediante.

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¿Cómo logró Eugenio Derbez ganarse la confianza y el apoyo de su suegro Jaime Sánchez Rosaldo?

La presión familiar y el amor por Alessandra Rosaldo llevaron a Eugenio Derbez a replantear su postura. Tras una crisis en la relación, el actor decidió dar el siguiente paso: comprometerse.

Y lo más sorprendente es que el primero en enterarse y ayudar en la propuesta de matrimonio fue precisamente Jaime Sánchez Rosaldo.

El mismo productor que en un inicio dudaba de él, terminó convirtiéndose en su aliado. Juntos planearon el momento especial, dejando atrás las diferencias del pasado.

Con el tiempo, la relación entre Eugenio Derbez y su suegro evolucionó hasta convertirse en una cercana y respetuosa amistad. Este cambio reflejó que las preocupaciones iniciales quedaron atrás cuando el comediante demostró compromiso real con Alessandra.

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¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, y cómo fue su despedida?

Luego de confirmarse su fallecimiento, se informó que Jaime Sánchez Rosaldo habría muerto a causa de un infarto cardiovascular ocurrido alrededor de las 6:30 p. m., según fuentes cercanas citadas por el periodista Carlos Uriel.

Por otro lado, su expareja Gilda Deneken reveló que el productor ya enfrentaba una enfermedad desde tiempo atrás, aunque prefirió no dar detalles por respeto a la familia.

“El señor Rosaldo ya se fue. Uno de los mejores mánagers que ha tenido México. Muy triste… Él estaba enfermo, pero yo siento que eso no me corresponde a mí comentarlo”. Gilda Deneken

El funeral se llevó a cabo en una funeraria en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, donde amigos cercanos, familiares y figuras del espectáculo acudieron a darle el último adiós.

Desde temprana hora, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estuvieron presentes en el lugar. De acuerdo con reportes, la familia decidió que la despedida fuera completamente privada.

“A partir de las 10 de la mañana inició este servicio fúnebre… estos servicios fúnebres van a ser completamente privados. Ellos quieren mantener este momento muy íntimo”, se reportó.

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo

Tras mucho hermetismo, Eugenio Derbez usó sus redes sociales para despedir a su suegro. A través de Instagram, el actor compartió una foto de Jaime Sánchez Rosaldo junto a su año de nacimiento y muerte.

Si bien no dio ningún discurso relacionado con el tema, muchos aplaudieron la forma en la que se está solidarizando con su esposa.

Recordemos que Derbez acompañó a Alessandra en todo momento durante el funeral del productor musical.