Alessandra Rosaldo destapa la infidelidad que la marcó y la volvió celosa e insegura, ¿de Eugenio Derbez?

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo abrió su corazón y compartió uno de los episodios más dolorosos: la infidelidad del hombre más importante en su vida, una experiencia que, asegura, dejó un dolor profundo en su forma de relacionarse y en su seguridad emocional durante muchos años.

Alessandra Rosaldo confesó que, hasta hace poco, el tema seguía siendo un detonante importante en su comportamiento. “El fantasma de la infidelidad, hasta hace relativamente poco, estaba muy presente; yo era sumamente insegura y celosa”, reveló.

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Alessandra Rosaldo confiesa si su hija debutará en la pantalla chica. / Foto: Redes sociales

¿Qué hombre le fue infiel a Alessandra Rosaldo?

Aunque no fue directamente a ella, Alessandra Rosaldo recordó que la situación familiar la marcó desde muy pequeña, la infidelidad de su padre Jaime Sánchez Rosaldo a su mamá Gabriela, especialmente por el rol que asumió como hermana mayor.

“Mi papá fue infiel y eso me marcó muy fuerte. Creo que nos marcó a las tres, pero yo, como hermana mayor, lo viví más: me daba cuenta de más cosas y las quería proteger. Quería que nadie se enterara”. Alessandra Rosaldo

Uno de los momentos más impactantes que vivió fue cuando, siendo apenas una niña, recibió una llamada que cambió su percepción de la situación. “Un día, recibí una llamada telefónica en mi casa de esta mujer. Ella llamó, yo contesté y me preguntó: ‘¿Quién eres?’. Respondí que Ale, y me dijo: ‘Quiero decirte que soy la amante de tu papá’, y me colgó. Imagínate lo que eso significa para una niña de diez años. Me callé, me lo tragué todo y solo lo hablé con mi papá mucho tiempo después”, contó.

La experiencia la llevó a vivir con una fuerte confusión emocional, pues, a pesar de todo, su padre seguía siendo una figura central y admirada en su vida.

“Crecí con una confusión muy fuerte porque, al mismo tiempo que mi papá era infiel, era mi ídolo. Tenía una relación muy estrecha con él, era más cercana a mi papá con mi mamá, mi lugar seguro era mi papá, era mi héroe. Era muy confuso ver esas dos caras de la misma persona”, explicó.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

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Así afectó la infidelidad de su padre a Alessandra Rosalda en sus relaciones

Alessandra Rosaldo reveló que durante mucho tiempo tuvo una profunda desconfianza hacia los hombres y que, cuando comenzaba a dudar de sus parejas, sentía el impulso de coquetear con otras personas, pues llegaba a pensar que era mejor ser ella quien fuera infiel antes que le fueran infiel a ella.

Además también reveló que llegaba a ver a sus parejas como sus enemigos, se ponía a la defensiva, le costaba comunicarse porque venía de una relación, en la cual así funcionaban las cosas.

“Lo tuve que trabajar mucho, tuve una desconfianza absoluta en los hombres aparte antes de que lo pongas tu a mí mejor te lo pongo yo a ti’. En el momento en el que empezaba a sentirme insegura, ya empezaba a prender velitas, en otro lado, no hablo de pintar el cuerno, de otras camas, pero empezaba a prender mis velitas, a coquetear con otros a salir con otros para ir buscando mi salida de la relación”. Alessandra Rosaldo

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Alessandra Rosaldo llorando / Redes Sociales

¿Cómo superó Alessandra Rosaldo la infidelidad de su papá?

Con el paso del tiempo, Alessandra Rosaldo aseguró que ha trabajado profundamente en sus heridas. A través de la terapia, ha logrado reconciliar su historia familiar desde una mirada más comprensiva, evitando que ese trauma impacte su relación actual con Eugenio Derbez.

La actriz y cantante explicó que hoy observa la relación de sus padres desde otra perspectiva: ya no juzga a su padre y reconoce que hizo lo mejor que pudo. Además, destacó que, pese a los errores en su matrimonio, ambos se esforzaron al máximo por darle a ella y a sus hermanas una infancia llena de amor.

“Lo he trabajado mucho; no juzgo a mi papá. Fue un padre maravilloso y muy presente, nos dio mucha calidad de tiempo. Sé que mis papás hicieron lo mejor que pudieron y nos rodearon de amor”, concluyó.

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