Alessandra Rosaldo reacciona a la muerte de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo: “Tu legado vive” FOTO

Durante la noche del pasado 8 de junio, se confirmó la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, mánager de varias celebridades y padre de Alessandra Rosaldo. La noticia fue confirmada a través de un comunicado compartido por Televisa Espectáculos.

Por supuesto, el hecho causó mucha conmoción en redes sociales. Entre otras cosas, los internautas esperaban algún posicionamiento de la esposa de Eugenio Derbez. Tras varias horas de hermetismo, la cantante reaparece en redes sociales con un emotivo mensaje para su padre. Esto fue lo que dijo.

No te pierdas: ¿La suegra de Eugenio Derbez no lo quiere? Alessandra Rosaldo, tras rumores de divorcio, hace fuerte revelación

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la muerte de su papá? / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

En su escrito, Televisa Espectáculos informó que Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, murió el 8 de junio, a los 84 años. Recordaron parte de su carrera artística y se solidarizaron la familia de mánager.

“Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra @alexrosaldo, así como su ex esposa, la Sra. Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, se lee.

Aunque no mencionaron la causa del deceso, según fuentes cercanas al periodista Carlo Uriel, el señor habría perdido la vida por un infarto cardiovascular. Según informó, la muerte ocurrió a las 6:30 pm. y que sus palabras habrían sido confirmadas por la propia familia.

“El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular. Descanse en paz”, relató.

Tanto colegas como internautas no han dudado en lamentar la noticia y desearle todo lo mejor a la familia, principalmente a Alessandra Rosaldo, para que puedan sobrellevar su luto.

Te recomendamos: Alessandra Rosaldo, tras críticas a su hija, habla de su futuro ¿La alejará del ojo público?

Muere papá de Alessandra Rossaldo / Redes sociales

La reacción de Alessandra Rosaldo ante la muerte de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo

A través de Instagram, Alessandra Rosaldo, quien en los últimos meses ha enfrentado rumores sobre una posible separación de Eugenio Derbez, se pronunció ante la muerte de su papá. La famosa compartió una esquela hecha por el equipo de su dúo ‘Sentidos opuestos’.

En la publicación, hablan de su legado artístico y le dedican unas emotivas palabras. Esto es lo que dice su mensaje:

“El equipo de Sentidos Opuestos, lamentamos el sensible fallecimiento de JAIME SÁNCHEZ ROSALDO 1942 - 2026. Padre de nuestra querida Alessandra Rosaldo. CEO y fundador de Star Talento y Arte. Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”. Alessandra Rosaldo

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Se especula que la familia desea despedirlo de manera privada. No obstante, aún no hay nada confirmado.

¿Quién era Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo fue uno de los productores y representantes artísticos más influyentes del entretenimiento mexicano. Con más de cinco décadas de experiencia, trabajó con celebridades como Lupita D’Alessio y Lucero.

También ayudó a su hija Alessandra Rosaldo cuando comenzó su carrera en ‘Sentidos Opuestos’ y la asesoró cuando empezó su carrera en solitario.

El señor también estuvo envuelto en polémica. En su momento, se dijo que, presuntamente, había acosado a Elaine Haro, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. Luego de que la joven dijera ser víctima de “acoso, intimidación y espionaje”, una fuente a TVNotas aseguró:

“Sánchez Rosaldo contactó a Elaine a través de Instagram, pero usando las cuentas en redes de Napoleón, ya que él las maneja. La familia de Elaine creyó que se trataba del cantautor de Aguascalientes y que realmente era una invitación para participar en su gira. Pero ¡oh sorpresa!, el día que quedaron de verse, quien llegó fue Jaime Sánchez Rosaldo”.

El mánager siempre negó estos señalamientos y la acusación quedó en el olvido, por lo que mucha gente le ha quitado peso al asunto.

Mira: ¿Consuelo Duval “fan de la relación” de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez? Comentario desata rumores