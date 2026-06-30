José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran el segundo cumpleaños de su hija con emotivos mensajes

La familia Derbez está de fiesta, pues a través de sus redes sociales compartieron algunos momentos especiales para celebrar el cumpleaños de su hija, después de que hace semanas se había soltado el rumor de que su relación estaría en crisis porque José Eduardo Derbez supuestamente no quería a Paola Dalay en “De viaje con los Derbez”.

La pareja le dedicó emotivos mensajes, mostrando la felicidad que viven desde la llegada de la pequeña a sus vidas. ¿Cuántos años cumple la bebé y cómo lo están celebrando? Sigue leyendo para descubrirlo.

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José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

¿Cuántos años cumplió la hija de José Eduardo Derbez?

El hijo de Eugenio Derbez y su pareja, Paola Dalay, se convirtieron en padres el 30 de junio de 2024, fecha en la que le dieron la bienvenida al mundo a su hija.

Hoy, la pequeña cumple dos años de vida y sus padres, así como otros integrantes de la familia, no han dudado en compartir en redes sociales la felicidad que representa tenerla en sus vidas.

Tessa es la segunda nieta de Eugenio Derbez y la primera de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el cumpleaños de su bebé. / Instagram: @paoladalay22_03

Así celebraron José Eduardo Derbez y Paola Dalay el cumpleaños de su hija Tessa

Para festejar el primer cumpleaños de su hija, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron en Instagram fotografías de momentos especiales que han vivido junto a Tessa.

Paola Dalay reposteó en sus historias publicaciones de Victoria Ruffo en las que felicita a la pequeña y a sus papás por esta fecha especial.

La pequeña Tessa no se ha quedado atrás en el mundo de las redes sociales y tiene su propia cuenta de Instagram administrada por su papás, en la que también ha compartido las felicitaciones que le han dado sus familiares y seres queridos.

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¿Qué le escribieron José Eduardo Derbez y Paola Dalay a su hija?

Desde las primeras horas del día, José Eduardo Derbez publicó en su perfil de Instagram una fotografía donde aparece cargando a su hija y escribió un amoroso mensaje.

“Feliz cumpleaños número dos !! Te amo... gracias gracias por hacer mis días perfecto.” José Eduardo Derbez

La publicación ya tiene más de 20 mil “me gusta” y decenas de comentarios de familiares y amigos celebrando el cumpleaños de la nieta de Eugenio Derbez.

Paola Dalay también puso en su perfil un par de fotos y un video de momentos junto a la bebé. También acompañó su publicación expresando su amor por la pequeña.

“Hoy hace 2 años mi vida cambio de una manera que no puedo explicar, conocí un amor diferente, tan grande y tan fuerte. Llegó la personita más importante en mi vida, la que más feliz me hace. Felices 2 años mi amor bonita, te amo con todo mi corazón” Paola Dalay

En ambas publicaciones los comentarios y felicitaciones de los famosos no se hicieron esperar. Personalidades como Maribel Guardia, Laura Ferretti y la propia Victoria Ruffo, abuela de la bebé escribieron para felicitarla.

La relación de José Eduardo Derbez con su mamá Victoria Ruffo también ha dado de qué hablar, puesen su cumpleaños, la actriz habría despreciado el regalo de José Eduardo.

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