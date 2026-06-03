Alex Bisogno confirma orden de restricción vs. Pati Chapoy y ¿reveló polémico contenido del celular del Muñe?

Alex Bisogno aseguró que analiza emprender acciones legales e interponer una orden de restricción contra Pati Chapoy, luego de las declaraciones que la conductora realizó recientemente sobre la situación familiar relacionada con Daniel Bisogno.

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Alex Bisogno responde a Pati Chapoy y adelanta acción legal para proteger a su familia. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno y el presunto robo a la cada del ‘Muñeco’?

Durante una conversación con la periodista Matilde Obregón, Pati Chapoy retomó la polémica que mantiene con Alex Bisogno y habló sobre lo que, según su versión, ocurrió con algunas pertenencias de Daniel Bisogno después de su fallecimiento.

La conductora aseguró que el hermano del presentador tenía acceso a la vivienda y señaló que presuntamente ingresó al inmueble para retirar diversos objetos.

Al abordar el tema, Chapoy afirmó que Alex Bisogno contaba con las llaves de la propiedad y sostuvo que varias pertenencias ya no se encontraban en el lugar.

“Lo dije y lo vuelvo a decir, él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera… ya no te quiero platicar más de la ropa y los enseres de Daniel”. Pati Chapoy.

Chapoy también recordó diferencias previas que ha tenido con Alex Bisogno y manifestó su inconformidad por declaraciones que él habría hecho en el pasado.

“Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas, fue muy desagradable que se atreviera a decir que yo había matado a su mamá… no es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, comentó la conductora de Ventaneando.

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Alex Bisogno revela que analiza medidas legales contra Pati Chapoy. / Foto: Redes sociales

¿Alex Bisgono interpondrá orden de restricción contra Pati Chapoy?

Alex Bisogno, quién acusó a Cristina Riva Palacio de presuntamente vender las pertenencias de Daniel Bisogno, habló sobre las acciones que ha considerado emprender tras las declaraciones públicas que se han realizado en su contra durante los últimos meses.

En un encuentro con medios, el hermano de Daniel Bisogno explicó que en algún momento contempló recurrir a la vía legal debido a lo que considera señalamientos que afectaron su imagen y la de su familia.

Al referirse al tema, Alex Bisogno aseguró que analizó la posibilidad de presentar una demanda, pues considera que existen elementos para respaldar su postura.

“Pues mira, en su momento iba a tomar acciones legales porque ya estuvo, ¿no? Fue suficiente y porque además sé que tengo todas las de ganar, porque ahí están los programas de televisión en los que se me ha calumniado”. Alex Bisogno.

Sin embargo, señaló que decidió reflexionar sobre las implicaciones que tendría iniciar un proceso de ese tipo: “Yo la verdad es que no lo había hecho, pero también me pongo a pensar y digo, bueno, la señora está acostumbrada a vivir demandada, no es algo que le espante”, comentó al explicar por qué reconsideró la estrategia que seguiría.

Finalmente, Alex Bisogno adelantó que la medida que buscaría implementar sería distinta a una demanda formal.

“La verdad es que me voy a acabar yo el hígado, mi dinero, mi estrés. Entonces, lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia como lo ha hecho”. Alex Bisogno.

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¡La guerra sigue! Alex Bisogno revela la acción que prepara contra Pati Chapoy. / Redes sociales

¿Qué contenido tenía el celular de Daniel Bisogno?

Alex Bisogno aseguró que conserva información personal y laboral de Daniel Bisogno a la que tuvo acceso tras quedarse con su teléfono celular.

El conductor señaló que, al revisar el contenido del dispositivo, encontró materiales que, según dijo, le permitieron conocer aspectos que desconocía sobre distintas situaciones relacionadas con la vida de su hermano.

“Yo sé muchas cosas, compañeros, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Daniel trabajó 29 años para la señora y Daniel tenía una extraordinaria relación con la familia en donde todos los fines de semana platicábamos del día a día laboral, de cosas que sucedían”, comentó.

Posteriormente reveló que actualmente tiene acceso a distintos archivos y conversaciones almacenadas en el teléfono de Daniel Bisogno.

“Yo me quedé con el celular de Daniel, contraseñas de sus correos, fotografías, chats, todo lo que se puedan imaginar. Y si yo creía que sabía mucho, ahora que me eché el clavado del celular, pues resulta que no sabía nada. No se imaginan todo lo que encontré”. Alex Bisogno.

Alex Bisogno también afirmó que ha evitado tomar ciertas medidas de manera inmediata para evitar interpretaciones sobre una posible intención de ocultar información.

“Yo había dejado pasar unos días, unas semanas incluso con la finalidad de que no se dijera que yo puse una restricción inmediatamente para que no se mostraran pruebas, ¿no? Porque si no iban a decir: ‘Claro, pues si no nos dejó mostrarlas’”, señaló al referirse a la controversia que mantiene con Pati Chapoy.

Finalmente, destacó que, más allá de las diferencias públicas, ha recibido muestras de apoyo de colaboradores y miembros del equipo de trabajo que compartieron espacio con Daniel Bisogno.

“Ellos nos han mostrado lealtad, la verdad, cariño, porque a pesar de todos estos problemas que han habido, me han mandado mensajes a mí, a mi papá, a mi hermana de apoyo y que esperan que las cosas se resuelvan”, dijo.

Asimismo el hermano de Daniel Bisogno, que enfrenta varias polémicas con Pati Chapoy, agregó: “La postura de los colaboradores, gente de producción y todo, no es de una persona que cree que yo soy culpable”.

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