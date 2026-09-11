Ex de Rafa Mercadante lo acusa de ser un “padre ausente”; ¡lo demandó por pensión alimenticia! |VIDEO

Rafa Mercadante vuelve a estar en medio de la polémica. En medio de su controversial participación en ‘La granja VIP 2026’, su expareja, Elda María, lo exhibió por, presuntamente, ser un “deudor alimenticio”. En una entrevista con Gabo Cuevas, la influencer indicó que ya hasta procedió legalmente por esta situación. Te contamos lo que dijo.

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Rafa Mercadante y Elda María tienen una hija / Redes sociales

¿Quién es Elda María y cuándo se separó de Rafa Mercadante?

Elda María es una influencer mexicana y la expareja de Rafa Mercadante. Se conocieron en 2021, cuando ella lo contactó para que la asesorara sobre cómo entrar en la industria del espectáculo. Al poco tiempo, su relación pasó de una simple asesoría a un noviazgo formal.

Pese a tener 21 años de diferencia, todo indicaba que estaban felices y enamorados. En 2023, le dieron la bienvenida a su primera y única hija en común. En aquel entonces, ambos confesaron que ya había planes de boda.

En mayo de 2024, Elda lanzó un comunicado anunciando la separación. Sin dar motivos, simplemente dijo que todo había terminado por “cuestiones de la vida” y dejó ver que tendría una relación cordial con el exconductor de TV Azteca.

“El día de hoy nuestra familia se redujo a dos personas, mi hija y yo. Estamos felices y estaremos bien. Los tiempos de Dios son perfectos… Seremos fuertes, queremos vivir con la verdad, con el respeto y nunca traicionar el amor. Agradezco al señor Rafa por darme el mejor regalo, que es la vida de mi hija. Él y yo ya no tenemos una relación; se transformó por circunstancias de la vida”, resaltó.

En su momento, el propio Rafa confesó que supo de la ruptura por la publicación de la madre de su hija. Ella también llegó a decir que su romance estuvo lleno de problemas. Tras la ruptura, Mercadante se quedó sin trabajo en TV Azteca.

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Rafa Mercadante y Elda María terminaron en 2024 / Redes sociales

Rafa Mercadante expuesto como deudor alimenticio; su expareja sostiene que es “irresponsable”

Durante la conversación con Gabo Cuevas, la expareja de Rafa Mercadante contó que el conductor usó de “pretexto” su despido en TV Azteca para presuntamente dejar de cumplir con la pensión alimenticia para su hija. Según su versión, solo le da “lo mínimo”, pese a que ya habían quedado en un acuerdo.

Contó que lo había demandado en 2025. No obstante, el asunto no prosperó debido a que él se quedó sin trabajo.

“Me da lo mínimo y yo lo demandé hace un año, pero dejó de trabajar y, desde hace como dos años, no me ha dado pensión, lo justo. Ahorita que entró a ‘La granja’, espero que me dé lo justo. Para las cámaras es una persona diferente, pero, en lo personal, es todo lo contrario”. Elda María

Si bien cree que su ex sí quiere a su hija, considera que no se lo demuestra al negarse a cumplir con sus responsabilidades: “Yo sé que quiere a (mi hija). Sé que adora a su hija, pues es su hija, pero no da lo justo. O sea, ahorita nada más me dio 5 mil pesos. (Mi hija) Va a una escuela privada donde la inscripción vale 13 mil pesos y al mes vale 8 mil pesos. No me dio nada para la inscripción ni para el mes. Mi hija va en primero de kínder y no da nada”, indicó.

Señaló que Rafa siempre le dice que no tiene dinero, algo que ella considera es incongruente, ya que ha estado “rehaciendo su vida” y paseando en “lugares caros”.

Elda María “No se ve que está pobre. Él me dice: ‘No tengo dinero. No tengo dinero para venir a verla a Querétaro’. O sea, ¿qué onda? Es tu hija. Siempre me pide que yo se la traiga”.

¿Rafa Mercadante maltrató a su expareja, Elda María?

Otro tema que se abordó en la conversación fue la polémica de Rafa Mercadante y Manelyk en ‘La granja VIP 2026’. El conductor, a espaldas de la creadora de contenido, la criticó por tener un trasero falso y “vender su cuerpo por fama”.

Cuando se le cuestionó a Elda sobre su opinión acerca de este tema, simplemente señaló que esa clase de comentarios eran comunes en Mercadante. Sostuvo que el presentador es “machista”.

“Piensa que la mujer es menos, que las mujeres queremos llamar la atención con nuestro cuerpo. Yo creo que lo importante es como somos cada uno y respetar… Es machista, es medio patán para decir las cosas”, indicó.

La ex de Mercadante también admitió que la llegó a tratar mal solo por ser mujer. Resaltó que hasta grabó conversaciones que lo comprueban: “Es una persona misógina y narcisista. Minimiza a la mujer, sacó su verdadera personalidad… Me decía: ‘Tómate tus pastillas para que estés bien. No te soporto. Estás loca’.... En los juzgados, el psicólogo le dijo: ‘Deja de agredir a su expareja”, concluyó.

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