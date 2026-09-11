¡Exesposa del periodista Óscar Mario Beteta lo exhibe tras su muerte! Asegura que la violentó: “Maldito”

Hace algunos días, se confirmó la muerte de Óscar Mario Beteta, periodista y referente de la radio mexicana, a los 70 años. La noticia se dio a conocer a través de sus colaboradores del medio artístico. En medio del luto, su exesposa rompe el silencio y habla sobre el presunto maltrato que habría vivido cuando estuvieron juntos. Esto dijo.

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Fallece el periodista Óscar Mario Beteta / Redes sociales

¿De qué murió el periodista Óscar Mario Beteta?

Fue el pasado 9 de septiembre que se dio a conocer la muerte del periodista Óscar Mario Beteta. El encargado de dar el anuncio fue Salvador García, un colega suyo. Mediante redes sociales, reveló que había fallecido en el Hospital ABC de Santa Fe.

Sobre la causa, solo mencionó que Beteta llevaba un tiempo luchando contra un tipo de cáncer no especificado hasta el momento.

“Oscar Mario Beteta @MarioBeteta ha muerto esta noche en el Hospital ABC de Santa Fé, víctima del cáncer a los 70 años de edad”, se lee.

Sin dar mayores detalles, recordó un poco de su carrera artística y le deseó un eterno descanso. No dijo nada más, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

“Referente del periodismo radiofónico de las últimas décadas con su noticiero matutino ‘Los Tiempos de la Radio’, profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir. QEPD y vuela alto Oscar Mario”, concluyó.

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Exesposa de Óscar Mario Beteta rompe el silencio sobre el presunto abuso que vivió junto al periodista

A través de redes sociales, la periodista Gaby Alcalá declaró haber sido la “tercera esposa” de Óscar Mario Beteta. A diferencia de sus colegas, confesó no sentir tristeza por su muerte, ya que, según ella, su matrimonio con él fue un “infierno”.

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres, entre ellas yo. A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mi el primero”, manifestó.

De acuerdo con su testimonio, sufrió violencia física y verbal a lo largo de su relación. Incluso recordó una ocasión en la que la habría llevado a un lugar apartado para supuestamente golpearla.

“Fueron varias veces las que me agredió pero la peor fue cuando en un lugar donde por mas que gritara. Nadie me iba a oír ni ayudar, con todo el odio del universo me pateó e insultó hasta que se cansó. Quedé en shock y creo que nunca, en toda mi vida, había llorado tanto y por tantas horas como en esa ocasión… tenía yo apenas 30 años y cero experiencia para tratar a hombres malditos y enfermos como él”. Gaby Alcalá

Finalmente, reconoció su deseo de que el periodista haya sufrido “tanto como la hizo sufrir a ella” y que esté en el infierno: “Ojalá que desde que se enteró de la enfermedad haya sufrido tanto como me hizo sufrir a mí en su momento…dicen que hierba mala nunca muere, pero este por fin se murió asi que le deseo de todo corazón un muy buen viaje al infierno”, concluyó.

Sus declaraciones ganaron muchas críticas. Si bien algunos le aplaudieron el valor por hablar sobre su presunta experiencia, otros consideran que sus palabras fueron una “falta de respeto a su memoria”.

Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo.

A mi en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mi el primero.

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¿Quién era el periodista Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo fue un periodista y conductor mexicano. Durante 30 años condujo el programa de radio ‘En los tiempos de la radio’. También colaboró en el Heraldo de México hasta el final de su vida.

A lo largo de su carrera, ganó muchos reconocimientos, incluyendo la Medalla José Vasconcelos y el Premio Nacional de Periodismo.

Fue muy hermético en cuanto a su vida privada. No obstante, y con base en lo que dijo su exesposa, al menos estuvo casado en tres ocasiones. Se desconoce si tenía hijos o nietos.

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