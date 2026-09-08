Muere locutora mexicana de radio en trágico accidente automovilístico en Puebla: ¡Así la despiden!

A solo unas semanas de haberse revelado que el locutor y reportero, Arnulfo Agustín Guzmán, muriera tras varios años de trayectoria, nuevamente el mundo de la locución se estremece.

La industria de la radio se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una querida locutora mexicana, quien seguía en su carrera también como gerente de una reconocida cadena. Te contamos los lamentables hechos.

Locutora de La Ke Buena muere en accidente automovilístico / IA

¿Quién era la locutora de radio que murió recientemente en un accidente automovilístico?

Se trata de Yanet Bonilla Hernández, conocida como “la Mariposa”, quien se desempeñaba como locutora y gerente general de la estación La Ke Buena en Ciudad Serdán, Puebla.

La noticia causó consternación entre sus compañeros, seguidores y radioescuchas, quienes la despidieron en diferentes plataformas digitales, recordando su voz y momentos que compartió con miles de poblanos:

Yanet Bonilla ‘la Mariposa’, querida locutora de ‘La Ke Buena’, muere en trágico accidente automovilístico en Puebla. Anunció el medio “Periódico supremo”

Por lo pronto, los homenajes dentro de la radiodifusora ya han comenzado, esperando que su cuerpo y alma descanse.

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Muere Yanet Bonilla ‘la Mariposa’ / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió la locutora Yanet Bonilla ‘la Mariposa’?

De acuerdo con información difundida por medios locales, la conductora perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente automovilístico ocurrido el pasado viernes 4 de septiembre en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.

El percance vial se habría registrado sobre la carretera estatal San Nicolás Buenos Aires–Tlachichuca, una de las vías que conectan distintas comunidades de la región. Aquí algunos de los comentarios de internautas:



“ Qué triste es iniciar el día con la noticia ”,

”, “ En paz descanse nuestra querida Mariposita ” y,

” y, " ¿Es neta? Si apenas la vimos en el escenario ”.

Hasta el momento de esta nota, no han surgido más detalles sobre cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias exactas que provocaron el impacto.

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Anuncian muerte de Yanet Bonilla ‘la Mariposa’ / Redes sociales

¿Quién era Yanet Bonilla “la Mariposa” y cuál fue su trayectoria?

Yanet Bonilla Hernández era reconocida en Ciudad Serdán, Puebla, por su labor como locutora de radio y por ocupar la gerencia general de la Ke Buena en la región.

Según lo dicho por el medio Periódico supremo, Bonilla tenía más de 20 años como trayectoria en los medios de comunicación, además de ser originaria de un pequeño pueblo de la entidad:

Yanet era originaria de Libres, Puebla, y dedicó más de 2 décadas a los medios de comunicación, con una carrera importante carrera en radio. Periódico supremo

Su trayectoria no se limitó al ámbito de la comunicación, pues también tuvo participación en la política. Sin embargo, fue principalmente a través de la radio como logró ganarse el reconocimiento de la audiencia.

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