Muere Chucho Gallegos, famoso periodista, a los 84 años; estuvo en terapia intensiva por graves problemas de salud

Durante décadas entrevistó a las estrellas más importantes del espectáculo mexicano y ayudó a transformar la manera en que se contaban sus historias. Ahora, el mundo del entretenimiento despide a una de sus figuras más influyentes. Chucho Gallegos, famoso periodista y referente de espectáculos, murió a los 84 años tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron en terapia intensiva durante sus últimos días.

Muere Chucho Gallegos: ¿Cómo se confirmó el fallecimiento del periodista?

El periodista de espectáculos Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, fundador de una famosa revista de circulación nacional, murió el lunes 7 de septiembre de 2026 a los 84 años de edad, causando conmoción entre colegas, artistas y seguidores de la prensa de entretenimiento en México.

La noticia fue confirmada inicialmente por la cuenta oficial de dicha revista, que compartió un mensaje de despedida para quien fue considerado uno de los pioneros del periodismo de espectáculos en el país. La publicación señaló: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jesús ‘Chucho’ Gallegos Rosales... pionero del periodismo de espectáculos en México. Q.E.P.D. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz”.

Poco después, el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien siempre reconoció a Gallegos como uno de sus maestros, confirmó la información a través de sus redes sociales. En su mensaje escribió:

“Estoy en posibilidades de confirmarles que alrededor de las 7 pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista @ChuchoGallegosR, fundador de la revista @TVyNovelasMex y maestro mío. El ‘Chicuelo’ fallece a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”.

¿De qué murió Chucho Gallegos y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Chucho Gallegos falleció tras un delicado cuadro de salud que lo mantuvo internado en terapia intensiva en el Hospital La Raza durante sus últimos días.

Gustavo Adolfo Infante había pedido oraciones por su amigo días antes: “Chucho Gallegos está muy grave, está internado, está en terapia intensiva en este momento y el diagnóstico es reservado pero mucho muy grave (...) Hace rato hablé con Paty, su esposa, a quien le mando todo mi cariño y respeto, me dijo: ‘es que faltan muchas cosas’”. Y añadió:

“Gustavo: falta un riñón, falta un hígado y falta un pulmón”. Gustavo Adolfo Infante

Por su parte, Gil Barrera había escrito: “el querido Chucho Gallegos está en terapia intensiva en el Hospital La Raza. Pedimos sus oraciones, para el querido Chicuelo”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer fecha, lugar u horario de homenaje o ceremonia de despedida.

¿Quién fue Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos, cuyo nombre completo era Jesús Gallegos Rosales, nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y se convirtió en una figura clave del periodismo de espectáculos.

Comenzó su carrera en los años 60 cubriendo temas de salud y marginación social, antes de dar el salto al mundo del entretenimiento en medios como El Sol de México, Tele-Guía y Atisbos.

A lo largo de su trayectoria entrevistó a leyendas como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara y Luis Miguel. El 25 de octubre de 1979 fundó, junto a Televisa, un importante revista de circulación nacional.

Un mes antes de su muerte, medios de espectáculos habían pedido donadores de sangre para él, luego de que fuera diagnosticado con una bacteria que le provocó hemorragias internas, situación que finalmente derivó en su segundo ingreso hospitalario.