Caso Farath Coronel: Así eran los rituales que realizaba el asesinado “brujo mexicano” y excolaborador de Hoy

El asesinato de Farath Coronel, conocido en el mundo del entretenimiento como “la Diabla”, ha causado conmoción, pero también curiosidad sobre su carrera. Además de su participación en programas de radio y televisión, muchos se preguntan: ¿Qué rituales hacía el fallecido vidente?

Farath Coronel, el vidente del programa Hoy, fue asesinado en su domicilio / Redes sociales y canva

¿Dónde y cómo fue asesinado Farath Coronel?

El vidente Farath Coronel fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la zona de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante la mañana del viernes 4 de septiembre. Los primeros reportes señalan que presentaba lesiones provocadas por arma de fuego.

Según audios de personas cercanas a Farath (una de ellas su mamá), todo habría ocurrido durante la noche del jueves 3 de septiembre, cuando el vidente se encontraba acompañado de sus escoltas y que, tras una presunta discusión, presuntamente tomaron la decisión de matarlo:

Fueron los escoltas, fue el tal Elías y otro fulano que estaba ahí. Madre de Farath Coronel

Mientras tanto, las investigaciones de las autoridades ya han comenzado, esperan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad. ¿Habrán sido los escoltas?

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Domicilio en el que fue asesinado Farath Coronel / Expreso y redes sociales

¿Qué tipo de rituales realizaba Farath Coronel?

Durante sus apariciones en televisión, Farath Coronel llegó a compartir distintas prácticas caseras relacionadas con lo que denominaba limpiezas energéticas, protección y apertura de caminos.

En información retomada de Infobae, los elementos que utilizaba se encontraban hierbas como:



Ruda,

romero y,

albahaca, las cuales, eran empleadas en infusiones o baños rituales.

Las velas blancas eran otro de los componentes habituales de sus rituales, especialmente en aquellos relacionados con la protección. A ellas añadía sahumerios de copal o sándalo y distintos tipos de cuarzos y cristales.

Tras su fallecimiento, han aparecido en redes algunos procedimientos que llevaba a cabo en transmisiones en vivo, en las que se confirma el uso de velas y unas hierbas.

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🚨El brujo Farath “La Diabla” Coronel fue acribillado dentro de su casa en Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Edomex.



Se decía ser vidente y numerólogo. Solía tener trato con las celebridades.



Ya había sido atacado en el 2022 en CDMX. pic.twitter.com/ULJDvK5pLs — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) September 4, 2026

¿Hay detenidos tras la muerte del vidente Farath Coronel?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la captura de los presuntos culpables del asesinato de Farath Coronel, tampoco han señalado o compartido el nombre de los sospechosos.

Además, los nombres mencionados por familiares y amigos de Farath, no han sido mencionados por las autoridades competentes, por lo que todo se mantiene solo como un rumor, nacido del testimonio de personas cercanas al esoterista. ¡Por el momento, buscan justicia!

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