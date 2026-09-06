Mon Laferte de luto: Anuncia muerte con desgarrador mensaje: “Te voy a amar por siempre”

La primera semana de septiembre estuvo llena de pérdidas para el medio artístico. Desde el trágico asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, hasta la muerte de Carla Jeffery, actriz de ‘ICarly’.

Recientemente, la cantante Mon Laferte compartió que estaba de luto por la muerte de un ser querido. Te contamos los detalles.

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Mon Laferte comparte la noticia de la muerte de un ser querido / Redes sociales

Así fue como Mon Laferte anunció la muerte de Eulalio

A través de Instagram, Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de Mon Laferte, dio a conocer que Eulalio, su gato de 12 años, murió el pasado 3 de septiembre. Sin dar muchos detalles, describió que había vivido “el día más triste”.

También aprovechó para agradecerle por todos los años de alegría que tuvieron juntos y aseguró que lo recordaría por siempre.

“Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se fue mi gatito. Gracias por tanto amor, Eulalio. Te voy a amar siempre”. Mon Laferte

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso. En tanto que sus fanáticos y algunos colegas como Cecilia Suárez no han dudado en apoyarla en su duelo y desearle todo lo mejor para que pueda sobrellevarlo.

Y es que la tragedia ocurrió dos días después del Día de Apreciación del Gato Naranja, celebración que los amantes de los gatos festejan cada 1 de septiembre. Muchos fans de la cantante también le agradecieron por visibilizar el gran dolor que sienten los dueños de ‘michis’ cuando estos fallecen.

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¿Quién era Eulalio en la vida de Mon Laferte?

Fue alrededor de 2017 que Mon Laferte comenzó a compartir fotos de Eulalio, un gato naranja. La cantante siempre dejó ver que el ‘michi’ era muy importante en su vida, ya que solía compartir momentos junto a su mascota en redes sociales.

El gato también se solía colar en las transmisiones en vivo que la cantante hace en redes sociales. Esta no es la primera vez que Mon sufre la pérdida de una mascota. A finales de 2024, también despidió a su perro ‘Tyson’.

“Mi amorcito Tyson, te fuiste al cielo de los perritos, fuiste un campeón, un guerrero, fueron 16 años de regalarme tu amor incondicional, siempre te voy a amar, mi perrito hermoso y te voy a extrañar mucho”, escribió.

Este es el gato de Mon Laferte / Redes sociales

¿Quién es Mon Laferte?

Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida en el mundo artístico como Mon Laferte, es una cantante y compositora chilena-mexicana. Actualmente tiene 43 años. Está casada con Joel Orta Oviedo y tiene un hijo.

Inició su carrera en 2003. Algunos de sus éxitos más reconocidos son:

Tu falta de querer

Mi buen amor

Amárrame

Antes de ti

Pa’ dónde se fue

Ha ganado 57 premios de 138 nominaciones en diversos premios, incluyendo 5 Latin Grammy. También ha sido galardonada con la prestigiosa Gaviota de Platino en el LXV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

A lo largo de los años, ha sido abierta con las malas experiencias que ha tenido en su vida. Hace tan solo algunos meses, contó que, en su momento, tuvo mucho miedo de que su esposo se quitara la vida, ya que su padre había hecho lo mismo en el pasado.

También llegó a confesar que sufrió abuso cuando apenas tenía 7 años. Esto se habría repetido cuando fue mayor de edad.

“Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata”, relató.

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