Muere influencer de 28 años, estaba embarazada de 7 semanas: ¡Su madre afirma que fue secuestrada y torturada!

En julio de este 2026 se acusó a Blaise Taylor, exjugador de futbol americano, de presuntamente haber asesinado a su novia embarazada, en un hecho que fue viral en redes sociales.

La terrible muerte de una influencer ha conmocionado a toda la comunidad digital, ya que además de tener apenas 28 años de edad, aseguran que se encontraba embarazada con más de siete semanas de gestación. ¿Quién era y cómo ocurrió?

Influencer embarazada de siete semanas es asesinada / Redes sociales

¿Qué influencer embarazada fue asesinada recientemente?

En las últimas horas se confirmó la muerte de la influencer india Manjeet Kaur , quien contaba con más de 146 mil seguidores en Instagram, y que se revelara que falleció el pasado 26 de agosto.

Manjeet estuvo hospitalizada y en estado grave luego de sufrir quemaduras que, poco a poco, fueron mermando su estado de salud.

La diferencia de versiones es algo que ha causado polémica, pues mientras algunos señalan que las quemaduras que sufrió su cuerpo fue por una fuga de gas, otros creen que fue un ataque. ¿Qué más se sabe?

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La influencer Manjeet Kaur / Redes sociales

¿Por qué la madre de la influencer, Manjeet Kaur, asegura que su hija fue asesinada?

El caso ha tomado un giro aún más impactante luego de que la madre de Manjeet Kaur denunciara ante las autoridades que su hija habría sido secuestrada, agredida, atada a un árbol y posteriormente quemada por dos personas que conocía.

De acuerdo con medios locales, los hechos se remontan al pasado 3 de julio. Según la denuncia presentada por la madre de la influencer, Manjeet habría sido privada de su libertad por dos conocidos, quienes presuntamente la sometieron a una brutal agresión.

Aunque la joven logró recuperar la conciencia el 5 de agosto, su condición continuó siendo delicada debido a la gravedad de las heridas. Finalmente, murió el 26 de agosto mientras recibía tratamiento en el Instituto de Educación e Investigación Médica de Postgrado de Chandigarh.

Tras la denuncia de la familia, las autoridades confirmaron la apertura de una investigación formal:

Se han nombrado a tres individuos, aunque también se están examinando los roles de otros. Las acusaciones incluyen secuestro y asesinato. La investigación está en marcha. Superintendente superior de la Policía de Chandigarh

Además, reportes forenses revelaron que Kaur tenía siete semanas de embarazo al momento de su fallecimiento. ¿Habrá tenido que ver en su presunto asesinato?

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#WATCH | Chandigarh: On the death of social media influencer Manjeet Kaur, DSP Gurjeet Kaur says, "The deceased, Manjeet Kaur, was the daughter of Kanta Devi, a resident of Panchkula. Kanta Devi lodged a complaint with us on the evening of the 26th. She stated that her daughter,… pic.twitter.com/tjQrYkRUl3 — ANI (@ANI) August 31, 2026

¿Qué contenido hacía Manjeet Kaur en redes sociales?

Manjeet Kaur se dedicaba principalmente a crear contenido de estilo de vida. En Instagram publicaba reels de maquillaje y belleza.

Kaur también realizaba publicaciones sobre aspectos de su vida cotidiana y familiar, aunque estos últimos aparecían más en su canal de YouTube.

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