Funeral de Farath Coronel: organizan colecta para gastos funerarios y estalla polémica; “¿no que era millonario?”

La muerte de Farath Coronel, colaborador del programa Hoy, sigue generando controversia. A un día de que el vidente fuera encontrado sin vida en su casa, una cuenta que se presenta como oficial difundió una petición de dinero para cubrir sus gastos funerarios, situación que provocó dudas y críticas entre sus seguidores.

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Redes sociales y canva

¿Quién organiza la colecta para el funeral de Farath Coronel y por qué piden dinero para su despedida?

La petición fue publicada en la cuenta de Facebook “La casa de las congas”, que asegura ser la única cuenta oficial de Farath Coronel. En la publicación se confirmó el fallecimiento del vidente y se hizo un llamado a sus seguidores para apoyarlo en su despedida.

El mensaje está dirigido a los llamados “ahijados” de Farath Coronel, quienes aseguran haberse organizado para reunir dinero destinado a los servicios funerarios del famoso vidente.

En el comunicado se puede leer: “Estimada familia: Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padrino Farath Coronel.”

Supuesto comunicado de Farath Coronel “En reconocimiento al cariño y acompañamiento que siempre nos brindó, los ahijados nos estamos reuniendo para colaborar colectivamente con los gastos de los servicios funerarios y brindarle una despedida digna”.

Además de solicitar las aportaciones, la imagen difundida en redes sociales incluye datos bancarios de dos personas para recibir los depósitos. También se pide enviar los comprobantes con la intención de llevar un registro de las contribuciones.

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¿Farath Coronel tenía dinero? Usuarios cuestionan la colecta y recuerdan sus supuestas ganancias millonarias

La solicitud de dinero para los gastos funerarios de Farath Coronel rápidamente provocó una discusión en redes sociales. Algunos seguidores consideraron extraño que se necesitara una colecta para su despedida, mientras otros cuestionaron quién tendrá el control de los recursos.

La polémica aumentó porque varios internautas recordaron que Farath Coronel había hablado públicamente sobre sus ingresos durante una transmisión en vivo realizada horas antes de su muerte.



“Ps que no era millonario?”

“En el vídeo dijo que manejaba 3 millones de ganancia”

“Pero si hasta dijo que generaba 3 millones”.

“Achinga ya van lucrar con el jajaja”

“Lucrandoooo con su muerte”

¿Hay detenidos por la muerte de Farath Coronel? / Redes sociales

¿La familia de Farath Coronel confirmó la colecta para cubrir los gastos de su funeral?

Uno de los principales puntos de incertidumbre es la participación de la familia de Farath Coronel. Aunque la publicación circula desde una cuenta que se identifica como oficial, sus familiares no han confirmado públicamente que sean ellos quienes estén solicitando las aportaciones.

De acuerdo con la información disponible, la familia y los amigos cercanos del vidente no han confirmado ni negado que la colecta haya sido organizada por ellos.

La propia publicación asegura que se busca administrar las aportaciones de manera transparente y solicita a quienes colaboren que envíen su comprobante para llevar un registro del dinero recibido.

Supuesto comunicado de Farath Coronel “Si está en tus posibilidades aportar, te compartimos los datos bancarios para las contribuciones. Les solicitamos enviar su comprobante a [Nombre o número de contacto] para llevar la administración de manera transparente. Agradecemos de corazón sus oraciones y apoyo.”

Por ahora tampoco se ha informado cuánto dinero se ha recaudado, cuál será el costo de los servicios funerarios o quién tendrá la responsabilidad final de administrar las aportaciones.

