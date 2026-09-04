Muerte Jonathan Meléndez: Esposa de asesino presuntamente habría huido a España antes del crimen, aseguran

El asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, aún causa muchas dudas. Tras la detención del presunto homicida, ahora señalan a su esposa de presuntamente haber “huido” a España recientemente. ¿Sabía lo que haría su esposo?

Redes sociales

¿Cómo fue asesinado Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, junto a su familia?

El pasado 2 de septiembre se dio a conocer el hallazgo de cuatro personas sin vida. Entre las víctimas se encontraban Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, la hija de ambos, de apenas tres años, y una mujer que trabajaba como empleada doméstica.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Reporte de la Fiscalía

Las primeras investigaciones mencionan que el multihomicidio habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, dos sujetos habrían entrado al domicilio valiéndose presuntamente del vínculo de confianza que uno de ellos tenía con las víctimas.

Pero... ¿alguien más sabía del asesinato que se iba a cometer?

Te puede interesar: Filtran últimas palabras de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo que fue asesinado: “En paz conmigo”

¿Cómo fue el asesinato de Jonathan Meléndez? / Redes sociales

Aseguran que la esposa del asesino de Jonathan Meléndez presuntamente huyó

El nombre de Paola Mandri Figueroa, identificada como esposa y socia de Diego Sebastián ‘N’, se ha vuelto viral en las últimas horas, y es que el periodista Antonio Nieto señala que ella presuntamente salió a España, poco antes del asesinato.

La mujer ha sido relacionada públicamente con los negocios que mantenía con Diego Sebastián ‘N’, detenido junto con su presunto cómplice, Gerardo “N”, por su probable participación en el multihomicidio.

La posible salida de Paola Mandri de México comenzó a difundirse el 3 de septiembre de 2026, luego de la detención de Diego Sebastián ‘N’ y su chofer. De acuerdo con información del periodista Antonio Nieto, la mujer presuntamente habría viajado a España:

Ya la Fiscalía estatal confirmó a través de los registros aduanales, los registros del aeropuerto, que ella dejó el país antes de que se cometiera el multihomicidio. Antonio Nieto, periodista

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que la mujer haya abandonado el país ni que exista una orden de aprehensión en su contra.

En comentarios, internautas aseguran que Paola presuntamente sería cómplice, ya que su actuar indicaría que supuestamente intentó “huir”.

Lee: Muerte del integrante de Camilo Séptimo: Familiar de la nana de su hijo rompe el silencio: “Era inocente”

@famososunivision ¡Se fue del país! Paola Mandri, esposa del presunto as3sin* del tecladista de Camilo Séptimo se fue de México antes de que se cometiera el cr1men: esto es lo que se sabe de su paradero PaolaMandri DiegoSebastiánRosen JonathanMeléndezOchoa Honas tecladista Camilo Séptimo México paradero Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora editorial ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

¿Quién es Paola Mandri, presunta “cómplice” de Diego Sebastián ‘N’?

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, Diego Sebastián ‘N’ y Paola Mandri supuestamente habrían participado en negocios relacionados con la renta y promoción de propiedades vacacionales.

Tras la detención de Diego Sebastián ‘N’, estos negocios también fueron colocados bajo la lupa. En este contexto, Paola Mandri ha sido señalada públicamente por presuntos fraudes relacionados con las operaciones de renta de inmuebles.

En el caso particular de Paola Mandri, tampoco existe confirmación pública de que sea buscada por la Fiscalía , que tenga una orden de aprehensión o que haya sido declarada prófuga.

Tal vez te interese: ¿Quién era la esposa embarazada de Jonathan “Honás” Meléndez, de Camilo séptimo? Esto se sabe tras el asesinato