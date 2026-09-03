FOTOS exclusivas del funeral de Jonathan Meléndez: Así despiden al integrante de Camilo séptimo con su familia

La muerte de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia ha causado consternación y tristeza entre fans, amigos y seguidores. Seres cercanos al músico le han rendido homenaje y se han despedido en el funeral. Te mostramos fotos al interior del lugar.

Interior del funeral de Jonathan Meléndez y su familia / TVNotas

¿En dónde fue el funeral de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia?

Una vez que los cuerpos fueron entregados a sus familiares, se habilitó una sala en una funeraria de Santa Mónica, Tlalnepantla, donde se realizaron las despedidas Jonathan Meléndez y a sus seres queridos.

Mientras tanto, se ha visto entrar y salir a varias personas quienes, entre lágrimas, se han visto devastados por la abrupta muerte del músico y de toda su familia, tras una presunta deuda económica.

Te puede interesar: ¿Quién era la esposa embarazada de Jonathan “Honás” Meléndez, de Camilo séptimo? Esto se sabe tras el asesinato

Funeral y caja de Jonathan Meléndez / TVNotas

¿Cómo es el funeral en el que despiden al integrante de Camilo séptimo, Jonathan Meléndez “Honas”?

TVNotas pudo ingresar al funeral en el que le dan el último adiós a Jonathan Meléndez “Honas”, a su esposa Ana Paula y a su pequeña de tres años, quienes fueron brutalmente asesinados al martes por la tarde.

En la sala se pueden apreciar los tres ferétros, presuntamente correspondientes a Jonathan, su esposa Ana Paula y a su hija de tres años.

Funeral de Jonathan Meléndez y su familia / TVNotas

Jonathan Meléndez y su familia serán velados hasta las 11 de la mañana del 4 de septiembre, para trasladarlos al cementerio “Los Cipreses":

Jonathan Meléndez y su familia serán velados hasta las 11:00 hrs del 4 de septiembre / TVNotas

Integrantes de Camilo Séptimo se han hecho presentes para despedir a Jonathan Meléndez, su compañero de agrupación desde hace casi 15 años:

Integrantes de Camilo séptimo se despiden de Jonathan / TVNotas

Los integrantes de Camilo séptimo estuvieron junto a la madre de Jonathan Meléndez:

Integrantes de Camilo séptimo y madre de Jonathan (folder verde) / TVNotas

Varios amigos y seres queridos se han dado cita en Tlalnepantla para poder decir adiós a Jonathan y su familia:

Despedida a Jonathan Meléndez / TVNotas

Así lucen los tres féretros juntos:

Lee: Vocalista de Camilo séptimo “desaparece” tras asesinato de su amigo Jonathan Meléndez “Honas": ¿Qué se sabe?

Féretros de Jonathan Meléndez y su familia / TVNotas

¿Por qué fueron asesinados Jonathan Meléndez de Camilo séptimo y toda su familia?

Los últimos informes apuntan a que Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, habría mantenido una deuda económica con un supuesto socio de negocios, quien actualmente se encuentra detenido por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con información difundida por C4 Jiménez, Diego Sebastián ‘N’, señalado como el principal sospechoso del multihomicidio, habría exigido el pago de 300 mil pesos, cantidad que presuntamente el músico le adeudaba.

Ante la supuesta falta de pago, el detenido habría optado por cometer el ataque con la intención de presionar a Meléndez para que le entregara el dinero que, según esta versión, estaba pendiente.

Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar. C4 Jiménez

Mientras tanto, fans siguen con teorías sobre su asesinato, incluso una canción de Camilo séptimo la han tomado como una “pista” del asesinato de Jonathan Meléndez.

Tal vez te interese: ¿Hijo de Jonathan Meléndez dio detalles desgarradores sobre el asesinato de su familia? Esto revelan sobre el caso