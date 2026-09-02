¿Quién era la esposa embarazada de Jonathan “Honás” Meléndez, de Camilo séptimo? Esto se sabe tras el asesinato

El violento asesinato de Jonathan “Honás” Meléndez, tecladista y fundador de Camilo séptimo, junto a su familia, ha conmocionado a fans y colegas del ámbito. Ahora, en redes se preguntan por su esposa, quien se encontraba embarazada a la hora del multihomicidio.

Jonathan “Honás” Meléndez, asesinado con su familia / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Jonathan “Honás” Meléndez, de Camilo séptimo, junto a su familia?

Este martes 2 de septiembre trascendió que fueron halladas cuatro personas sin vida. Entre las víctimas estaban Jonathan “Honás” Meléndez, su esposa embarazada, Ana Paula, la hija de ambos, de tres años, y una mujer que se desempeñaba como trabajadora doméstica:

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Reporte de la Fiscalía

Las primeras investigaciones señalan que el homicidio habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del pasado martes 1 de septiembre.

Según informó la Fiscalía, dos hombres habrían ingresado al domicilio aprovechándose presuntamente de la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas, situación que aparentemente les habría permitido acceder al inmueble para llevar a cabo el crimen.

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Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. / Redes sociales

¿A qué se dedicaba Ana Paula, la esposa asesinada de Jonathan “Honás” Meléndez?

Entre las víctimas se encontraba Ana Paula Barragán, esposa del músico, de 35 años, quien llevaba una vida considerablemente alejada de los reflectores. La mujer murió junto a su esposo, Jonethan Meléndez, la hija de ambos, de apenas tres años, y una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La información sobre la vida personal de Ana Paula es limitada. En su cuenta de Instagram, acumula más de 700 publicaciones, pero se encuentra como privada. Muchas de las imágenes en redes surgen del perfil de Jonathan, quien sí compartía algunas pocas publicaciones acompañado de su familia.

Las primeras investigaciones establecieron además que dos de las víctimas presentaban indicios de haber sido atadas, un elemento que forma parte de las indagatorias para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue el móvil.

Lo anterior ha hecho que internautas reúnan “pistas” que puedan explicar lo que pudo haber desencadenado la tragedia, incluida su esposa, quien pudo también tener algún tipo de relación con el asesino. ¿Será que sí?

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Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula / IG: honasmelendez

¿Quiénes son los detenidos por presuntamente asesinar a Jonathan “Honás” Meléndez de Camilo séptimo?

Tras el hallazgo del cuerpo de Jonathan Meléndez, conocido como “Honás” por su trabajo en Camilo séptimo, dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, las autoridades reportaron la detención de dos hombres que estarían relacionados con el homicidio .

Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián ‘N’, señalado como presunto socio del productor musical y quien habría sostenido una reunión con él poco antes de que ocurrieran los asesinatos.

El segundo detenido es Gerardo ‘N’, quien sería investigado como posible cómplice. Ambos permanecen bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer su presunta participación en los hechos.

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