Famoso cantante anuncia muerte de su hija a los 23 años; la despide con triste mensaje: “Mucho dolor”

El mundo del espectáculo enfrenta una nueva pérdida. Tras la muerte de Hayden Panettiere, un querido cantante anuncia que su hija de 23 años falleció tras complicaciones de salud. Te contamos todo lo que se sabe.

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Hija de Lucas Sugo murió a los 23 años / Redes sociales

¿Qué cantante anunció la muerte de su hija de 23 años?

Se trata de Lucas Sugo, un cantante uruguayo. A través de redes sociales, su mánager lanzó un mensaje anunciando la muerte de Florencia Sugo de la Rosa, hija de Lucas. En el comunicado, lamenta el hecho y se solidariza con la familia.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Sugo de la Rosa. Acompañamos a Lucas y a su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, se lee.

No mencionaron las causas del deceso. Sin embargo, se sabía que la joven había estado luchando contra una “enfermedad oncológica”. De hecho, fue a finales de marzo que la propia Florencia habló sobre su enfermedad.

“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”, expresó.

No se han dado más declaraciones sobre el asunto, por lo que se desconoce cómo o cuándo serán los ritos funerarios. En tanto que amigos y fans del cantante no han dudado en extender sus condolencias en esta situación tan complicada.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la hija del cantante Lucas Sugo?

El último post de Florencia Sugo de la Rosa en redes sociales fue justamente el que hizo en marzo para hablar sobre su enfermedad. La joven manifestó que estaba luchando para seguir viviendo.

“Hoy seguimos firmes, UN DÍA A LA VEZ, dejando todo en manos de Dios y de la medicina. Tengo mucha fé y esperanza de que pronto llegará la VICTORIA”, puntualizó.

También le pidió a la gente que aprovechara cada momento de la vida y agradeció a cada persona que la ha estado apoyando en este proceso.

“Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una. GRACIAS a cada una de las personas que han estado conmigo desde el día uno, a cada uno de los que me escriben mandándome su amor, su apoyo y sus oraciones”, resaltó.

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Último post de la hija de Lucas Sugo / Redes sociales

¿Quién es Luca Sugo, el cantante que está de luto por la muerte de su hija?

Lucas Alberto Sugo Rodríguez, mejor conocido como Lucas Sugo, es un cantante y compositor uruguayo. Actualmente tiene 48 años. Inició su carrera en 2003 y es considerado como uno de los artistas más influyentes de su país.

Está casado con Antonella García, con quien tiene un hijo. Tuvo dos hijos más, incluyendo Florencia, en un matrimonio anterior.

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