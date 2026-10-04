Influencer mexicana presuntamente asesinó a su esposo y a sus hijos, después se quitó la vida: ¡Uno sobrevive!

Han pasado varias semanas del trágico multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, y otra escena desgarradora vuelve a enlutar a México.

Una tragedia sacude a Nuevo León y al país entero, luego de que se confirmara la muerte de cinco integrantes de una familia, quienes fueron encontrados sin vida en dos diferentes puntos del estado. La probable asesina sería una influncer mexicana, quien presuntamente se quitó la vida. Te damos los detalles.

Influencer mexicana habría asesinado a toda su familia / Redes sociales

¿Quién es la influencer mexicana que presuntamente asesinó a su familia?

Las investigaciones han comenzado tras el homicidio múltiple acontecido en Nuevo León, entre las víctimas se encuentran la creadora de contenido Cinthia Abigail Tamez Rivera, conocida en redes sociales como Cindy Tamez, quien presuntamente habría sido responsable de la muerte de su pareja y sus tres hijos antes de quitarse la vida.

Uno de los datos que recientemente salió a la luz es que un adolescente de 14 años habría logrado sobrevivir al ataque. De acuerdo con reportes, el menor sería hijo de una expareja sentimental de Cindy Tamez y se encontraba en la vivienda al momento de la tragedia.

Presuntamente, el adolescente estaba acostado cuando comenzó el ataque y, al escuchar las detonaciones, habría decidido esconderse. Se presume que ya estaría a cargo del DIF para recibir atención y ampliar su declaración sobre lo ocurrido.

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La influencer Cindy Támez habría asesinado a su familia / Redes sociales

¿Cómo habría asesinado la influencer Cindy Támez a su familia?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por las autoridades y diversos medios, los hechos habrían comenzado durante la noche del 29 de septiembre y la madrugada del 30 de septiembre, cuando Cindy Tamez y Leodegario Moya se encontraban en su domicilio.

La pareja presuntamente habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y posteriormente habría tenido una discusión. La Fiscalía investiga si este conflicto antecedió al ataque. Según la hipótesis ministerial, Tamez habría esperado a que Moya estuviera dormido para presuntamente dispararle con un arm*.

Después de escuchar las detonaciones, presuntamente dos de los hijos habrían bajado hacia la sala. Los menores fueron encontrados posteriormente sin vida dentro de la vivienda. La investigación contempla la posibilidad de que ambos hubieran intentado resguardarse después de escuchar los disparos.

Posteriormente, Cindy habría salido del domicilio a bordo de una camioneta Jeep junto con su hijo menor. El vehículo fue localizado a poca distancia de la vivienda, con ambos cuerpos en su interior.

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¿Quién era Cindy Támez?

El caso generó especial atención debido a que Cindy Tamez tenía presencia en redes sociales, con un canal de TikTok que supera los 70 mil seguidores, además de haber compartido contenido en dicha plataforma solo horas antes de su muerte.

Entre el contenido que compartía están algunas notas, participación en trends virales, y situaciones de su día a día.

Algunas de sus publicaciones fueron revisadas posteriormente por usuarios, aunque su significado y cualquier posible relación con la tragedia deberán ser determinados por las autoridades.

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