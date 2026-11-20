A unos meses de la polémica de Aleks Syntek que involucró a la periodista Paola Rojas, la conductora de ‘De pisa y corre’ protagonizó un emotivo momento que conmovió a su público.

Paola Rojas participó en una dinámica especial del programa ‘Sale el sol', en la que tuvo la oportunidad de recordar a su amiga, la fallecida conductora Verónica Toussaint.

Durante el momento, Paola no pudo contener las lágrimas y reveló cuál fue la última promesa que le hizo a Verónica antes de darle el último adiós.

¿Cómo recordó Paola Rojas a Verónica Toussaint? Te contamos los detalles.

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Paola Rojas recuerda a Verónica Toussaint / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Paola Rojas recordó a Verónica Toussaint en ‘Sale el sol’?

Durante la dinámica ‘Enfrentados’, del programa ‘Sale el sol’, Paola Rojas fue invitada a participar y hablar con sinceridad sobre distintos aspectos de su vida personal.

La periodista habló sobre su familia y algunos temas más íntimos, hasta que llegó el momento de recordar a Verónica Toussaint. Al respecto, compartió que fue gracias a su amiga que logró llegar a Imagen Televisión y recordó algunas de las enseñanzas y reflexiones que le dejó su amistad.

Asimismo, contó cómo fue el momento en el que la buscaron para que diera unas palabras en vivo tras la muerte de Verónica. Paola recordó esta experiencia como una señal de su amiga, pues sintió que, de alguna manera, le estaba dando un impulso para continuar con su carrera profesional.

“Vero me trajo a esta televisora, solo me ha traído bendiciones. Es mi más hermoso ejemplo de amor por la vida (...) Me buscaron y me ofrecieron entrar a Imagen. Estoy convencida de que fue Verónica.” Paola Rojas

La dinámica llegó a un punto muy emocional cuando Paola Rojas reveló cuál fue la última promesa que le hizo a Verónica Toussaint, justo en el momento en el que se estaba despidiendo de ella.

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Paola Rojas habló de Verónica Toussaint en ‘Sale el sol’ / Redes sociales

¿Cuál fue la última promesa que Paola Rojas le hizo a Verónica Toussaint?

Paola Rojas reveló que, durante el velorio de Verónica, le hizo una promesa muy especial para ella: utilizar su voz y sus espacios de comunicación para compartir los mensajes y defender las causas que su amiga ya no tuvo oportunidad de expresar antes de morir.

La periodista recordó que, cuando estaba junto al féretro, le prometió que si había algo que Verónica se había quedado pendiente de decir, ella estaría ahí para hacerlo. Incluso, le pidió que la guiara para saber qué mensajes necesitaba compartir.

Asimismo, aseguró que ha cumplido con esta promesa y que el recuerdo de su amiga la ha llevado a involucrarse en distintas causas, a las que procura dedicarles el doble de esfuerzo y cariño en su memoria.

“Cuando me coloqué junto al féretro, le prometí que si habían cosas que ella se habría quedado con ganas de decir, que aquí estaba yo. Le ofrecí mi voz, mi comunicación y le pedí que me guiara. ¿Qué es eso que te faltó decir, que no te alcanzó el tiempo, la salud? Y yo lo digo. Me puse a su servicio con muchísimo amor.” Paola Rojas

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¿Cuándo y de qué murió la presentadora Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo de 2024, a los 48 años de edad, después de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de mama durante aproximadamente tres años.

La actriz y conductora dio a conocer que padecía esta enfermedad en el 2021, cuando compartió su diagnóstico públicamente.

A más de dos años de su muerte, amigos de Verónica Toussaint en el medio la recuerdan con cariño y cuentan anécdotas que vivieron con ella en vida.

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