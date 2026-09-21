Paola Rojas enfrenta el síndrome del nido vacío tras la mudanza de uno de sus gemelos: “Paso a su cama a darle una bendición”
Paola Rojas: uno de sus gemelos dejó México para seguir su sueño. ¡Te contamos todo este martes de TVNotas!
La periodista mexicana Paola Rojas disfruta de una gran etapa tanto en el ámbito profesional como en el personal; sin embargo, no todo ha sido felicidad para la periodista, pues nos confesó que enfrenta el llamado síndrome del nido vacío, ya que recientemente uno de sus gemelos, Paulo, se fue de casa para seguir sus sueños en el futbol.
“Paulo ya está estudiando en el extranjero. Se acaba de ir por 1 año. Está en una academia donde el soccer está a un nivel muy alto y profesional. No sé si solo estará todo un año o toda la prepa. Leo está aquí conmigo, afortunadamente, porque si se me fueran los 2 al mismo tiempo me pongo triste… Imagínate, paso a su cama a darle una bendición, aunque no esté… Ya me hiciste chillar”.
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¿Cómo enfrenta Paola Rojas la distancia de su hijo Paulo tras irse al extranjero para jugar futbol?
Al preguntarle a Paola Rojas qué siente al ver cómo uno de sus hijos ya está tratando de buscar su propio camino, respondió:
“A Paulo lo extraño todos los días, pero no le digas, porque yo creo que la manera de que pueda disfrutar al máximo esta etapa es darle la libertad y espacio”
¿Cómo logra Paola Rojas ser una mamá presente pese a su trabajo?
Paola Rojas trata de ser una mamá muy presente, a pesar del compromiso que tiene con su trabajo.
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¿Paola Rojas y Jorge Suárez vivirán juntos o se casarán? Esto dijo sobre su relación
En otro tema, le preguntamos a Paola Rojas si, a pesar de llevar poco tiempo con Jorge Suárez, ya han pensado en irse a vivir juntos.
Respecto a si tiene planes de volverse a casar, señaló: “No descarto nada en el futuro. En una de esas, me agarra distraída, pero sinceramente no me gustaría hacer cambios, ni a corto ni a mediano plazo. Cuido mucho el espacio que comparto con mis hijos… No sé qué me depare el destino. Hoy estoy feliz así. A lo mejor en unos 20 años se me antoja volverme a casar. Antes no creo (ríe)”.
Finalmente, Paola Rojas nos comparte cómo es su relación con el empresario y creador de contenido Jorge Suárez: “Estamos contentos. En esta etapa de mi vida es tan lindo ejercer mi libertad, hacer lo que se me da la gana. Encontré el amor. Para ser feliz no hay edad”.
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¿Cuál es la trayectoria de Paola Rojas en televisión y radio?
- Fue locutora de Vox FM y parte del noticiero Detrás de la noticia con Ricardo Rocha.
- En Telehit condujo el programa Válvula de escape.
- Ha estado en proyectos como Encuentros cercanos, Planeta 3, A diario, El cristal con que se mira, Al aire con Paola Rojas, Netas divinas y De pisa y corre en Imagen TV.
- Ha participado en realities como Popstars, La voz México, ¿Quién es la máscara? y Veo cómo cantas.
- En radio condujo los programas Paola en Fórmula, La talacha y Vox FM.
¿Cómo comenzó la relación de Paola Rojas y Jorge Suárez?
- Paola Rojas conoció a Jorge Suárez cuando le pidió material audiovisual para su noticiero sobre el caso de una niña que sufrió agresiones.
- Tiempo después, cuando la periodista realizó un viaje a Puerto Vallarta para la inauguración de un proyecto turístico, comenzaron los rumores de romance.
- Fue entonces cuando Jorge Suárez compartió en sus redes sociales una fotografía dándole un beso en la mejilla a Paola Rojas, imagen que rápidamente se volvió viral.
- La pareja confirmó oficialmente su relación en mayo pasado, cuando se dejaron ver llegando juntos a un evento público.
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