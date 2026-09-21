¡Paola Rojas responde a Aleks Syntek, tras polémicos comentarios del cantante sobre ella y su ex, Zague! VIDEO

Aleks Syntek sigue siendo motivo de conversación tras su concierto fallido del 15 de septiembre en CDMX. Y es que el cantante hizo una transmisión en vivo en la que menciona a Paola Rojas y el escándalo que terminó su matrimonio con Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido simplemente como ‘Zague’. Te contamos los detalles.

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Paola Rojas vs Aleks Syntek / Redes sociales

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre el divorcio de Paola Rojas y Zague?

Como se sabe, Aleks Syntek se presentó en la alcaldía Benito Juárez el pasado 15 de septiembre. El concierto fue un completo caos, pues el artista no solo se peleó con el público, sino que también aprovechó para reclamar el apoyo de la gente al reggaetón.

Si bien después ofreció una disculpa, las críticas en redes sociales no cesaron. Muchos usuarios lo tacharon de “loco” y hasta se sospechó de un brote psicótico. Ante esto, el famoso estuvo haciendo transmisiones en vivo para burlarse de la situación y afirmar, en forma sarcástica, que realmente estaba “desequilibrado”.

Fue justo en una de sus emisiones que no mencionó el nombre de Paola Rojas y el de su exesposo, Zague.

“Los niños héroes no eran ciertos, Hugo Sánchez es español, Zague la tiene bien grande, Aleks Syntek está loco, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, ‘El Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del Ocho’ está loco”, manifestó Syntek.

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Aleks Syntek hace una transmisión en vivo / Redes sociales

Paola Rojas le responde a Aleks Syntek por mencionar su nombre en relación a Zague

En la emisión más reciente de su programa ‘De Pisa y Corre’, Paola Rojas hizo una breve pausa para responder los comentarios de Aleks Syntek. Comenzó diciendo que comprende la situación por la que el cantante estaría pasando.

“Lamento mucho lo que está pasando Aleks Syntek, de quien lamento, de verdad lamento; que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia”, indicó.

La periodista, fiel a su estilo respetuoso agregó de manera tajante y asertiva:

Paola Rojas “Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta. Yo siempre te he respetado. Sigamos así”.

Sobre los comentarios de @alekssyntek_ofi en su live. pic.twitter.com/K2OBoJHp1l — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 21, 2026

Aleks Syntek le ofrece una disculpa a Paola Rojas

Este martes 21 de septiembre, Paola Rojas volvió a tocar el tema en su programa. Para sorpresa de muchos, la periodista confirmó que Aleks Syntek la contactó para pedirle una disculpa sincera.

“Aleks Syntek me buscó. Me ofreció una disculpa de corazón. Yo también, de corazón, lo perdoné” Paola Rojas

También aprovechó para agradecer el apoyo del público y suplicarles a sus fans que no atacaran al cantante y menos si era con el afán de defenderla: “Yo pedí respeto, pero justamente lo que promuevo es el respeto”, puntualizó.

¿Por qué Paola Rojas se divorció de Zague?

Paola Rojas y Zague se conocieron en 2007. Comenzaron una relación y, en 2009, se casaron en Quintana Roo, en una ceremonia que contó con más de 400 invitados. Su familia creció en 2011, con el nacimiento de sus gemelos.

Todo parecía ir bien entre ellos. Si bien no solían dar muchas declaraciones sobre su romance, se les veía en eventos y compartían momentos juntos en redes sociales. En 2018, se filtró un video privado del exfutbolista.

Rojas le pidió el divorcio. Según ella contó años después, toda la polémica terminó perjudicando a sus hijos, ya que estos no podían ni salir a la calle sin que se burlaran de ellos.

Actualmente, ambos mantienen una relación cordial por el bien de sus pequeños. En múltiples entrevistas, la comunicadora ha hablado de su ex, afirmando que es un buen papá y un gran “exmarido”.

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