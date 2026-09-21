Aleks Syntek: tras presuntos mensajes a una joven, resurge que conoció a su esposa cuando tenía 15 años

La polémica que rodea a Aleks Syntek no da señales de terminar. Luego de la filtración de presuntos mensajes dirigidos a una joven, las redes sociales rescataron una vieja entrevista en la que el cantante contó cómo conoció a Karen Coronado, su actual esposa. Lo que más llamó la atención fue que ella tenía 15 años cuando se encontraron por primera vez, mientras él ya tenía 23.

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Por qué resurgió la historia de Aleks Syntek y Karen Coronado tras los presuntos mensajes a una joven?

Luego de la polémica que lo rodea a Aleks Syntek por la filtración de presuntos mensajes a una joven y de sus recientes declaraciones tras el concierto del 15 de septiembre, El cantante volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales. La controversia creció cuando una usuaria identificada como Renata compartió una publicación en la que aseguró que el cantante le habría enviado mensajes inapropiados años atrás.

La joven afirmó que en ese momento mantenía contacto con el intérprete y acompañó su señalamiento con capturas de pantalla de una supuesta conversación. Según su versión, el artista le habría enviado un correo privado para invitarla a uno de sus conciertos y expresarle que le gustaba, situación que rápidamente desató reacciones y debates entre los usuarios.

A raíz de esta nueva polémica, internautas comenzaron a rescatar antiguas entrevistas sobre la vida personal de Aleks Syntek, especialmente aquellas relacionadas con su matrimonio con Karen Coronado. Fue entonces cuando volvió a viralizarse la historia de cómo se conocieron, ya que el propio cantante reveló años atrás que ella tenía 15 años y él 23 cuando ocurrió su primer encuentro, un detalle que nuevamente abrió la conversación en redes sociales.

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¿Cómo conoció Aleks Syntek a Karen Coronado cuando ella tenía 15 años?

Durante una entrevista en pódcast, Aleks Syntek recordó el momento exacto en que vio por primera vez a quien ahora es su esposa. Según contó, acudió a un club nocturno y estaba a punto de retirarse porque no se estaba divirtiendo. Sin embargo, algo llamó su atención antes de abandonar el lugar.

Aleks Syntek “Yo estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir, ya tenía planeado pedir el coche y vámonos, ¿no? De regreso a casa, cuando volteo así y veo en una esquina a una güerita bailando solita ahí y dije ‘es que no puede ser que nadie te vio, qué estabas ahí en la soledad, al parecer me quedaré’”.

Esa joven era Karen Coronado, quien se encontraba en el lugar acompañando a su hermana. Según se ha contado posteriormente, en aquel momento todavía era menor de edad. La anécdota volvió a generar comentarios debido a que el propio cantante confirmó que la diferencia de edad entre ambos era de ocho años.

“Me esperé un ratito, se paró de la mesa hacia el área de pista. Me la topé y dije ‘hola, ¿por qué no me saludas?’ Es que no supe cómo abordarla y usé la chafa”. Aleks Syntek

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¿Qué dijo Aleks Syntek sobre la diferencia de edad con Karen Coronado?

Uno de los aspectos que más llamó la atención cuando la historia volvió a viralizarse fue la edad que tenían ambos cuando se conocieron. De acuerdo con los testimonios compartidos por el cantante, Karen Coronado tenía 15 años, mientras que Aleks Syntek tenía 23 años.

“En algún momento le saqué el teléfono y luego la invité a salir. Ella tenía 15 años y la invité a esa función, la peor date” Aleks Syntek

Al recordar aquella época, el músico describió algunas diferencias entre sus personalidades y la manera en que cada uno vivía esa etapa de su vida: “Por la edad tenía esta dualidad de ser conservador y fresa durante el día y luego bien rockero y contestario durante la noche... y Karen siempre ha sido una chava conservadora”, explicó.

Las declaraciones rápidamente volvieron a circular en Internet, donde usuarios debatieron sobre la diferencia de edad existente cuando ocurrió el primer encuentro. Sin embargo, tanto el artista como las versiones compartidas posteriormente han sostenido que la relación sentimental no comenzó en ese momento.

¿Cuándo comenzó la relación de Aleks Syntek y Karen Coronado y cuántos años llevan casados?

Aunque Aleks Syntek conoció a Karen Coronado cuando ella tenía 15 años, la propia pareja ha contado que su relación sentimental comenzó tiempo después, cuando ella ya era mayor de edad. Según el cantante, el primer encuentro ocurrió en el famoso antro Bulldog, una noche que terminaría marcando su vida.

En una entrevista para Venga la alegría, el intérprete recordó que quedó impactado al verla y aseguró que aquella experiencia fue la inspiración para escribir la canción “Tú necesitas”, uno de los temas más conocidos de su carrera. Con el paso de los años, la amistad evolucionó hasta convertirse en una relación formal.

La historia de amor se consolidó y Aleks Syntec y Karen Coronado llegó al altar en 2001. Actualmente tienen dos hijos y han mantenido uno de los matrimonios más duraderos del espectáculo mexicano.