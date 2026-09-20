Aleks Syntek: Filtran supuestos MENSAJES indebidos del cantante a una joven en medio de polémico concierto

Luego de que Aleks Syntek se peleara con sus fans en pleno show del 15 de septiembre y se especulara sobre un posible brote psicótico, el intérprete de ‘Duele el amor’ y ‘Más fuerte de lo que pensaba’ parece estar envuelto en una nueva polémica tras la confesión de una joven sobre supuestos mensajes inapropiados del cantante. ¡Te contamos los detalles!

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Aleks Syntek se pelea con fans en pleno show del 15 de septiembre y lo tunden en redes. / Redes sociales y canva

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante su concierto el 15 de septiembre?

Como parte de las celebraciones por el 15 de septiembre, Alex Syntek ofreció un concierto gratuito en la Ciudad de México, pero fue una discusión con parte de los asistentes la que se volvió viral en redes. Todo comenzó cuando le pidieron al cantante interpretar una canción que no forma parte de su discografía, lo que lo hizo enfurecer.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo el 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. Aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki, pídanme las mías”. Alex Syntek

En varios momentos de su presentación, se detuvo para hablar sobre su trayectoria y lanzar críticas contra otros géneros, lo que desató abucheos por parte de los asistentes; incluso se llegó a especular que podría estar en estado inconveniente o tener un brote psicótico. En respuesta, el intérprete expresó:

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal”. Aleks Syntek

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Aleks Syntek en medio de la polémica tras concierto del 15 de septiembre. / Redes sociales

¿Cuáles son las acusaciones vs. Aleks Syntek que salieron a la luz tras polémico concierto?

Luego de que Aleks Syntek dejó entrever que podría irse de México tras la controversia en su concierto, el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ está envuelto en una nueva polémica luego de que la publicación de una joven adquiriera notoriedad.

A través de redes, Renata ‘N’ compartió una publicación en la que acusó al cantante de haberle enviado mensajes inapropiados años atrás. “Hace unos años, él y yo éramos ‘amixes’ y me sentía la más top por hablarle a una celebridad, pero gracias a Dios me curé y me di cuenta de que es un ped*fi** acosador”.

Acompañando el texto, la joven colocó dos capturas de pantalla, en una se ve una conversación con el artista, quien, aparentemente, le dice que le envió un correo privado y ‘discreto’ en el que la invita a estar en uno de sus conciertos y le confiesa que ‘le gusta’.

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¿Aleks Syntek podría irse de México tras escándalo en concierto y acusaciones de una joven?

Hasta el momento, Aleks Syntek no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la joven que circulan en redes, pero antes de que se dieran a conocer, levantó sospechas de dejar el país tras inesperado mensaje.

En medio de la polémica, el cantante de ‘Corazones invencibles’ dijo sentirse tranquilo tras lo ocurrido, pero una publicación llamó la atención: “México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, señaló.

Recientemente, también abordó el tema a través de un live en el que señaló que dejaría de hacer conciertos gratuitos; sin embargo, no se pronunció sobre la publicación de la joven y sus supuestos mensajes indebidos, los cuales ya comienzan a adquirir mayor notoriedad.

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