Aleks Syntek se pelea con fans en pleno show del 15 de septiembre y lo tunden en redes: “Esa no es mía”

La celebración del 15 de septiembre se llevó a cabo en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mismas que fueron acompañadas por presentaciones de varios artistas. En uno de estos casos, Aleks Syntek se encargó de amenizar la festividad a los vecinos de la zona. ¿Qué pasó después?

Aleks Syntek discute con fans en concierto / Redes sociales

¿En qué alcaldía de la Ciudad de México se presentó Aleks Syntek el 15 de septiembre?

El cantante Aleks Syntek fue confirmado por la alcaldía Benito Juárez, como el gran encargado de cerrar la noche mexicana del 15 de septiembre, en el marco de los festejos por el Grito de Independencia.

Además de interpretar varios de los éxitos que le dieron fama, aprovechó el momento para abordar diversas polémicas que ha protagonizado, y también exponer sus ideas sobre el reguetón y otras corrientes musicales.

No obstante, la escena generó bastante tensión entre los presentes, pues el intérprete llegó a molestarse con un sector del público, y hasta arremetió contra ellos por “no ser sus fans”. Te contamos lo que pasó.

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Aleks Syntek se pelea con fans / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Aleks Syntek con “fans” en su concierto?

Durante su presentación, Aleks Syntek recordó las controversias que ha protagonizado debido a sus opiniones sobre el reguetón y algunos exponentes de la música urbana. El intérprete aseguró que, cuando ha sido cuestionado por sus declaraciones, no ha sentido suficiente respaldo por parte de quienes disfrutan de su música: “ Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público ”, expresó.

En medio de su discurso, Syntek también hizo una reflexión relacionada con la identidad nacional debido a que el concierto se realizó durante la celebración de la Independencia de México: “ No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños ” afirmó.

La molestia en Syntek creció cuando uno de los presentes pidió una canción, pero lejos de tratarse de un tema de él, era una canción de Marco Antonio Solís ‘el Buki':

Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Alexs Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki. Aleks Syntek

Fue ahí que Syntek pidió al público que le solicitara canciones propias, con todo y que reclamó que los que se encontraban en el lugar, no eran fans suyos, pues ni la camiseta de él llevaban. ¿Qué opinas?

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¿Aleks Syntek bromeó sobre acusaciones de presunto acoso?

Por si fuera poco, el alboroto creció más, ya que Aleks Syntek abordó más aspectos de su vida, incluidos también los señalamientos de presunto acoso que salieron a la luz hace algunos meses.

En un momento de interacción con algunas presentes, Aleks decidió bromear sobre este tema:

Las voy a ofender si las agarro y las tocó. ¿Me van a funar y a cancelar en el Twitter y el Instagram? ¿Sí les puedo dar un beso? Porque luego van a decir que las estoy acosando. Aleks Syntek

Esta polémica también alcanzó otros fuertes señalamientos, uno de ellos relacionados al presunto contagio de ETS que Sintek habría causado a dos mujeres, esto fue dicho por Javier Ceriani desde semanas atrás.

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