Top chef VIP: Actores a punta de golpes en plena dinámica y tienen que separarlos; “me pones una mano y...” VIDEO

Un tenso momento se vivó en plena competencia de Top chef VIP 2026, cuando dos reconocidos actores comenzaron una discusión que terminó casi a los golpes de no haber intervenido sus demás compañeros. Te contamos todos los detalles.

Participantes de Top chef VIP 2026 se agarran a golpes / Redes sociales

¿Quiénes son los actores que pelearon en una dinámica de Top chef VIP 2026?

Se trata de dos reconocidos actores de telenovelas, rostros conocidos por la audiencia televisiva: Miguel Arce y Carlos Ponce, actuales participantes de Top chef VIP 2026.

El conflicto comenzó durante una prueba por equipos, cuando Arce decidió ingresar a la zona de cocina del grupo contrario, generando el rechazo de Carlos, Ninel Conde y Stephanie Salas.

Fue a partir de este momento que la tensión se apoderó del juego, pues hasta amenazas, reclamos y forcejeos se hicieron presentes. ¿Qué pasó exactamente?

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Miguel Arce y Carlos Ponce pelearon en Top chef VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre los actores Miguel Arce y Carlos Ponce?

Ante la presencia de Miguel Arce, Stephanie Salas y Ninel Conde comenzaron a pedirle que abandonara el área de cocina. “ Vete de aquí, sal de aquí ”, le reclamaron, aunque el participante hizo caso omiso.

En ese momento Carlos intervino para intentar sacar a Miguel del lugar, pero cuando cuando Ponce intentó apartar físicamente a Arce de la zona de preparación, el actor peruano lanzó una contundente advertencia.

Me pones una mano encima y se va a poner bien feo esto. Miguel Arce

Lejos de disminuir la tensión, el intercambio de palabras continuó. Ponce defendió su postura y cuestionó que Arce hubiera ingresado a un espacio que correspondía al equipo contrario:

Tú no puedes entrar a mi casa y pretender que puedes hacer lo que tú quieras, sobre todo una persona que sabemos que es un saboteador. Carlos Ponce

La escena no pasó a mayores, pero sí dejó un nuevo precedente en la temporada, la cual, poco a poco ha ido teniendo más momentos como este. ¿Quién tiene la razón?

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¿Quién es Carlos Ponce?

Carlos Ponce es un actor, cantante, compositor, productor y presentador puertorriqueño, comenzando su carrera apenas cunado tenía seis años, mediante comerciales de televisión.

Con el paso de los años logró consolidarse tanto en la actuación como en la música, convirtiéndose en una figura reconocida en Puerto Rico, México y Estados Unidos. Aquí algunos de sus proyectos más importantes:



Velvet: el nuevo imperio,

La doña,

Santa Diabla,

Dos hogares,

Ángel de la guarda, mi dulce compañía, entre muchos otros.

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El actor Carlos Ponce / IG: @poncecarlos1 / @juliangil / @ximenaduque

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Arce?

Miguel Arce es un actor, modelo, conductor y figura de televisión peruana que comenzó su carrera artística desde joven.

Su primera gran opprtunidad como actor llegó en 2004, cuando participó en la telenovela Besos robados y, aunque posteriormente se alejó temporalmente de la actuación por cuestiones personales, en 2011 obtuvo popularidad gracias a su participación en la serie peruana Al fondo hay sitio.

En 2017 se mudó a México, país donde continuó desarrollando su carrera y aparecer en producciones como:



La jefa del campeón ,

, Como dice el dicho ,

, La rosa de Guadalupe y,

y, Vecinos.

Ojo: Carlos Ponce abrió su corazón y habla sobre la depresión que padece su hija