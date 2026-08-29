Nailea Norvind rompe en llanto en Top Chef VIP por ingrediente que le tocó cocinar, ¿estaba vivo? “Es un bebé”

Nailea Norvind protagonizó uno de los momentos más emotivos de Top Chef VIP 5 luego de enfrentarse a un ingrediente que no esperaba encontrar en su estación. La actriz abrió una caja sorpresa durante uno de los retos y se encontró con un conejillo de indias, situación que la llevó a las lágrimas. ¡Le recordaba a sus mascotas!

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¿Por qué Nailea Norvind lloró en Top Chef VIP 5 al ver el conejillo de indias?

El momento que hizo llorar a Nailea Norvind en Top Chef VIP ocurrió durante un reto sorpresa. Los participantes debían elegir una estación y descubrir dentro de una caja cuál sería la proteína con la que tendrían que trabajar.

Cuando Nailea abrió la caja y vio el conejillo de indias, su reacción cambió por completo. La actriz comenzó a llorar y manifestó que no podía verlo simplemente como un ingrediente para cocinar.

La participante explicó que el pequeño animal le recordó a su mascota, por lo que estableció de inmediato un vínculo emocional con él. En medio de la angustia, repetía que se trataba de “un bebé”, dejando claro que para ella aquel reto era mucho más complicado de lo que había imaginado.

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¿Nailea Norvind tuvo que cocinar el conejillo de indias en Top Chef VIP?

Aunque inicialmente Nailea Norvind se negó a acercarse al conejillo de indias, la actriz tuvo que continuar con el reto de Top Chef VIP 5. La situación provocó momentos de tensión mientras intentaba encontrar la manera de cumplir con la prueba.

De acuerdo con lo mostrado en el programa, Nailea pidió ayuda e incluso surgió la posibilidad de que pudiera intercambiar el ingrediente con otro participante. Sin embargo, finalmente tuvo que afrontar el desafío que le había correspondido.

La actriz permaneció visiblemente afectada durante parte de la preparación, pero consiguió sobreponerse y llevar su propuesta hasta la presentación ante los jueces. Telemundo mostró posteriormente el platillo que presentó bajo el nombre “Un teporingo místico llegó a Provence”.

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¿Quién es Nailea Norvind, actriz que participa en Top Chef VIP 5?

Nailea Norvind es una reconocida actriz mexicana con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Nació el 16 de febrero de 1970 en la Ciudad de México y desde muy joven comenzó a desarrollar una carrera dentro del mundo artístico.

A lo largo de varias décadas, la actriz ha participado en producciones como:

‘Quinceañera’

‘Abrázame muy fuerte’

‘Amor en silencio’

‘La esposa virgen’

‘Para volver a amar’

‘Cuna de lobos’

Además de proyectos cinematográficos, teatrales y para plataformas digitales.

La intérprete también es madre de las actrices Tessa IA y Naian González Norvind, quienes han construido sus propias carreras dentro de la industria del entretenimiento. Ahora, Nailea decidió aceptar un desafío completamente diferente al de la actuación al convertirse en una de las participantes de Top Chef VIP 5.