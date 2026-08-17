¿Siempre no? Ninel Conde regresa a Top Chef VIP 5 después de abandonar la competencia

Cuando muchos pensaban que la historia de Ninel Conde en Top Chef VIP 2026 había terminado, la cantante y actriz dio un giro inesperado al regresar a la competencia apenas unas horas después de anunciar su salida. Su abandono tomó por sorpresa a jueces, participantes y audiencia, pero un chequeo médico y una reflexión personal la llevaron a retomar el reto culinario justo antes del primer desafío de eliminación.

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¿Por qué Ninel Conde abandonó Top Chef VIP 2026 en plena competencia?

Ninel Conde en Top Chef VIP 2026 protagonizó uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando decidió comunicar que ya no podía continuar dentro del reality gastronómico por la presión de los retos y el desgaste físico comenzaron a pasarle factura. En ese momento, la artista sorprendió a todos con una inesperada confesión.

Ninel Conde explicó que su salud era prioridad, dejando claro que el formato estaba representando una exigencia física importante para ella:

Ninel Conde “No sé si este chapetón yo se lo puedo dar a alguien de mi equipo, porque no puedo continuar en la competencia. Para mí lo más importante es mi salud, creo que este formato no está diseñado para mí. Lo valoro, los aplaudo lo hayan podido conseguir, pero yo he decidido no continuar. Quiero agradecerles de verdad a todos por su apoyo, pero esto no está diseñado para mí, como físicamente.”

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¿Cómo reaccionaron los participantes a la salida de Ninel Conde de Top Chef VIP?

La reacción de los participantes de Top Chef VIP 2026 no se hizo esperar luego de escuchar las palabras de la intérprete de “Bombón asesino”. Lupillo Rivera fue uno de los más sorprendidos, pues no pudo ocultar su expresión de asombro mientras Ninel Conde anunciaba su decisión ante todos los presentes en la cocina.

José Joel y Aylín Mujica también mostraron desconcierto, ya que la noticia llegó en medio de una prueba y no durante un momento de calma. El inesperado anuncio provocó silencio, miradas de sorpresa y varias dudas sobre el futuro de la famosa dentro del programa.

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¿Ninel Conde regresa a Top Chef VIP 5 tras renunciar por sentirse mal durante la competencia?

Ninel Conde regresó a Top Chef VIP 5 y explicó que no quería quedarse con la sensación de haber abandonado la competencia de esa manera. La cantante reconoció que aquella experiencia representó una catarsis tanto física como nerviosa.

Ninel Conde “No me podía ir así nadamos ¿no? Decirles que lo que viví esa noche, esa tarde, fue como una catarsis, tanto de salud como nerviosa, porque obviamente son retos y esto, literalmente, es para valientes.”

Y agregó: “Definitivamente, yo soy una mujer de retos, una mujer que no está acostumbrada a rajarse ante retos difíciles. Nunca lo he hecho en mi vida y, pues, no va a ser la excepción. Así que estoy aquí de nuevo.”

¿Qué dijo Ninel Conde sobre su salud tras regresar a Top Chef VIP 5?

Ninel Conde explicó que continuará bajo supervisión médica y que deberá realizarse estudios para fortalecer su condición física. Top Chef VIP 5 también permitió que la cnatante hablara de las circunstancias personales que atravesaba al mismo tiempo que enfrentaba la presión de la competencia. La famosa señaló que distintos asuntos relacionados con los negocios y la familia terminaron acumulándose.

Ninel Conde “Después, ya verán, estaré con mis médicos. Voy a seguir un protocolo que me han recomendado, con ciertos estudios, para fortalecer esta máquina que es mi arma de trabajo.”

Ninel Conde también pidió una disculpa por el momento que vivió y reconoció que sintió miedo ante la reacción de su cuerpo. “Pedirles una disculpa por ese momento humano de debilidad que todos tenemos, porque me dio pánico sentir ese cuerpo, además de ciertas cuestiones personales que suceden, que no paran: las situaciones de los negocios, la familia, cosas… Fue como un boom. Pero aquí estoy de nuevo y no los iba a dejar y de verdad, aquí estamos para darlo todo.”

Así regresó Ninel Conde a Top Chef VIP 5: