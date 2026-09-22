Ninel Conde rompe el silencio tras nuevos reportes de su divorcio; ¿la distancia venció su amor?: “No es fácil”

Semanas después de que Ninel Conde desmintiera estar en proceso de separación del empresario José Ángel González, el ‘Bombón asesino’ vuelve a ser tema de conversación tras nuevos reportes de un posible divorcio. ¿Qué está pasando en la relación? ¡Aquí te contamos los detalles!

Te recomendamos: José Manuel Figueroa vuelve a arremeter vs Ninel Conde por acusaciones de violencia: “Ni terminó la secundaria”

Ninel Conde en nuevos rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Cuándo comenzaron los rumores de una supuesta separación de Ninel Conde y José Ángel González?

Fue a finales de julio de 2026 cuando se dio a conocer que Ninel Conde se estaría divorciando por tercera vez, ahora del empresario José Ángel González. La información se dio a conocer a través del canal de YouTube de Martha Figueroa.

De acuerdo con la colaboradora del programa Hoy, José Ángel González le habría informado a Ninel Conde que su matrimonio llegó al final cuando la cantante y actriz regresó de Colombia tras las grabaciones del programa Top Chef VIP.

“Ella estaba en Colombia. Y cuando regresó de Colombia; él, que según me dicen, tiene un carácter bastante disparejo y es voluble, le dijo: ‘Hasta aquí llegamos, reina. Esto se acabó’”. Martha Figueroa

Lee: Malillany Marín defiende a José Manuel Figueroa de Ninel Conde tras acusaciones de violencia: “Que salga la verdad”

¿Ninel Conde se divorcia? / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde ante los rumores de su supuesto divorcio de José Ángel González?

Ante los rumores de su supuesto divorcio, Ninel Conde no tardó en pronunciarse, pese a que se encuentra en medio de las grabaciones de Top chef VIP. La exhabitante de La casa de los famosos México desmintió completamente estar atravesando una separación.

“Estoy felizmente casada; la del carácter fuerte soy yo; la del carácter difícil soy yo; así que están fríos, fríos, fríos. Búsquense otra historia”. Ninel Conde

De acuerdo con la actriz de ‘Rebelde’, aunque ella se encuentra en Colombia por motivos de trabajo, su esposo es el encargado de administrar sus negocios en Estados Unidos, desmintiendo así la información. “Aclarado el punto, gracias a Dios, hasta ahora no es la realidad”, concluyó.

Lee: Ninel Conde se deslinda de enemistad con Niurka y le vedette le lanza tremendo mensaje, ¿nuevo pleito?

Ninel Conde y desmintió separación de su esposo José Ángel González. / Mn Images

¿Ninel Conde estaría ocultando su divorcio de José Ángel González?

Pese a que semanas atrás Ninel Conde desmintió estar en proceso de separación de José Ángel González, nueva información difundida por el programa Pica y se extiende indica todo lo contrario. De acuerdo con el periodista Carlos Adyan, la relación del ‘bombón asesino’ estaría atravesando dificultades.

Ante las especulaciones que surgieron en redes, Adyan aseguró que había tenido la oportunidad de comunicarse con Ninel Conde, quien le habría confirmado que atraviesa momentos complicados en su relación, y aunque intentó solucionar esos asuntos, “la distancia no jugó a su favor”.Misma información fue compartida por Shanik Berman en su Instagram:

“Ninel Conde se separó después de 4 años de matrimonio. Ella dice que fue la distancia, él dijo que él fue el que quiso el divorcio. El caso es que el amor se terminó. Qué triste”. Shanik Berman

Pese a que los RUMORES de divorcio se avivaron, la actriz de ‘Fuego en la sangre’ lanzó un nuevo mensaje en el que parece desmentir una vez más la información. A través de una historia de Instagram, escribió: “O sea 3 tres meses a distancia no es fácil, pero tampoco así”, mientras que su pareja hizo referencia a las ‘noticias extremas’.

Por ahora, la pareja no se ha pronunciado directamente sobre los rumores , pero Ninel Conde prometió en otra historia que pronto “echaría chisme”, por lo que su supuesto divorcio puede ser abordado en una transmisión en vivo.

No te pierdas: ¿Ninel Conde en peligro? Se negaría a trabajar tras bloqueos en Jalisco por muerte del ‘Mencho’, reportan