Actriz revela humillaciones al lado de músico de Café Tacvba y golpiza de actor que interpreta al ‘Chapo’

Laura de Ita presenta el show Con-cierto cabaret y cierta p*ta culpa (confesiones de una ex de rockerouuu), en el que hace catarsis sobre la violencia que sufrió hace unos años, y que, asegura, quedó impune.

En charla con TVNotas, narra que las vivencias que motivaron este espectáculo son las humillaciones por parte de su exesposo, Joselo Rangel, así como violencia padecida en su relación con el actor Héctor Kotsifakis. “Este 2026 celebro 30 años de carrera, y lo hago con este show. Quiero hacer psicomagia con todos los que han vivido violencia, que han tenido relaciones o trabajos tóxicos”.

Laura de Ita fue violentada por sus exparejas; Joselo Rangel y Héctor Kotsifakis: “Solté un cachetadón” / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Laura de Ita y Joselo Rangel?

“Digo de broma que una de las producciones más fuertes que tuve fue mi matrimonio. Era muy inmadura, tenía 26”. En el fondo, no quería casarse. “Una comete errores, yo quería que primero viviéramos juntos, viajar, pero él dijo: ‘No, ya vamos a casarnos’”.

Recuerda cómo conoció a Joselo y cómo fue su relación: “Joselo andaba con Julieta Venegas, y yo, con un pintor, Ernesto Azcárate. En una fiesta, él y yo platicamos y dije: ‘Este hombre es muy interesante, me gusta’, y nos hicimos amigos”.

Joselo Rangel, exesposo de Laura de Ita / Archivo TVNotas y redes sociales

“Cuando le empezó a ir muy bien a Café Tacvba, tronó con Julieta, yo con Ernesto. Fui al Metropólitan a verlos. El primero que salió al escenario fue él, el público se derrumbó en gritos. En ese momento dije: ‘Lo amo’. Me deslumbró. Fuimos novios en 1998. Formábamos una gran pareja, pero los 2 éramos ‘chupirules’ (borrachos), quizá influyeron el ambiente, los vacíos y lasinseguridades”.

De Ita recuerda que él le hizo una propuesta antes de casarse: “Me dijo: ‘Tú eres actriz, yo rockero. No creo que la fidelidad sea nuestro fuerte, vamos a hacer algo: Cada quien va a tener sus ondas, pero sin decirnos ni lastimarnos... Tendré mis capillitas, pero tú eres la catedral’. No quería, pero le dije: ‘Bueno, está bien’”.

Te puede interesar: Murió madre de Joselo y Enrique Rangel, integrantes de Café Tacvba

Héctor Kotsifakis, exnovio de Laura de Ita / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo inició la relación de Laura de Ita y Héctor Kotsifakis?

El matrimonio duró 5 años. Laura sabía que, al menos en Chile y Argentina, Joselo tenía alguien con quien encontrarse. “No podía acompañarlo a esos países, pero sí me llevaba a Los Ángeles, a otras giras”.

En ese entonces, la actriz entró a la obra El ornitorrinco, de Humberto Robles, en una compañía que describe como muy “locochona”. “ Eran de fiestas, de marihuana, alcohol, éxtasis. En este grupo estaba Héctor Kotsifakis . Una prima de Joselo era nuestra asistente de producción. Ella hizo una fiesta y empezó a repartir éxtasis. Yo dije que no quería, que me daba miedo. Ella me respondió: ‘No, no, aquí te cuida ‘el griego’ (Héctor)’”.

Laura recuerda que, a pesar de estar casada, se enamoro del actor, pues era guapo, carismático, buena onda. “Con esto del marido de gira y yo sintiéndome sola, me enamoré (de Kotsifakis). Joselo tenía sus novias y yo era una ñoña romántica. Sí me enamoré de Héctor muy rápido. Hay un libro que dice: ‘No te cases en éxtasis porque es un amor irreal, una fantasía’, y sí”.

Además de su soledad, comparte, se sumaban las microviolencias que Joselo ejercía hacia ella. “De pronto, me decía: ‘Necesito que leas estos libros, que seas más culta. O, si veía que tenía vellitos en la espalda, comentaba: ‘Se te ven muy mal’. Entonces, iba a decolorarlos, a depilarme. Luego afirmaba: ‘Cuando sonríes, te ves muy bien, pero cuando no, te ves muy rara’. Nunca me sentí suficiente para él”.

“Él quería que aprendiera a tocar el piano, el acordeón; yo creo que no había superado a Julieta Venegas... No me quiero victimizar, pero una se autoengaña, va normalizando”.

Pese a lo narrado anteriormente, Laura señala que el músico también tenía sus encantos. “Es cuando te confundes. Era muy buen proveedor, muy consentidor. Me impulsó, me produjo el monólogo de Frida Kahlo en el año 2000”.

Lee: Actriz mexicana y exparticipante de MasterChef Celebrity brincó desde un piso 17 para evitar abuso: ¿Quién es

Laura de Ita se divorció de Joselo Rangel / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué ya no quiso retomar su relación con Joselo Rangel?

¿Cambió a Joselo el éxito? “Creo que un poco. Siempre fue cordial, simplemente el grupo fue subiendo niveles. Un día me dijo: ‘Vamos a ir a cenar con Madonna’. Los quería firmar para su sello, Maverick. No, no es que uno se vuelva mam*n, sino más exigente. Un día me dijo: ‘La próxima vez si nos toca sentarnos con un director como Cuarón, Ripstein, necesito que seas más culta, te falta cultura’”.

La violencia de Joselo, aclara, nunca fue física ni verbal (groserías), pero la que ejercía era más destructiva.

La actriz señala que cuando Kotsifakis entró en su vida se sentía muy sola:

Comenzamos un romance tremendo. Él no fue culpable de mi divorcio, fue el catalizador. En 2003, cuando regresó Joselo de gira, llorando le confesé: ‘¿Te acuerdas de lo que habíamos quedado de que cada quien iba a tener a sus amantes? Pues me enamoré’. Laura de Ita

El músico enfureció y no supo cómo manejarlo. “Me corrió esa noche de la casa. Me dijo: ‘¡No se valía enamorarse! ¡Fuera, no te quiero pegar, salte, vete por favor!’. Fue a vomitar... fue una escena de serie de ficción”.

Todo 2004 estuvieron separados, pero ella no estaba sola. Prácticamente vivía con Héctor Kotsifakis, pero en el fondo, no perdía la esperanza de regresar con su rockstar. “No habíamos firmado el divorcio. Pensé que cuando todo pasara iba a ser para siempre, y no, me mandó los papeles del divorcio. Él ya tenía una relación con Lumi Cavazos, que ya estaba embarazada, le urgía el divorcio. De broma digo que me puse ‘como agua para chocolate’”.

Tal vez te interese: ¿Kika Edgar está desaparecida tras ser víctima de violencia doméstica? La actriz reacciona a la noticia falsa

Laura de Ita y Joselo Rangel se divorciaron tras cinco años / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Laura de Ita se arrepintió de su relación con Héctor Kotsifakis?

Ella siguió su relación con Kotsifakis. El paraíso que imaginó con él se convirtió en un infierno. “El año que estuve con él hubo mucha marihu*na día, tarde y noche, alcoholito, ácidos, éxtasis. Era una vida loca. Aun así, éramos funcionales. Era muy miedosa, pero le entraba. Este año cumplo 7 sin alcohol y ningún tipo de estupefaciente. Dios me cuidó mucho, pero la relación con Héctor se tornó violenta. Descubrí que extrañaba a mi exmarido, que todo lo que sentía por Héctor era por el éxtasis, no era real. Además, él me ponía el cuerno con sus amigas de generación de teatro...”.

La actriz le reclamó y él tuvo una reacción inesperada y dolorosa:

Un día exploté y le dije: ‘Me estás poniendo el cuerno con tus amiguitas’. Le solté un cachetadón y me lo regresó, caí al piso y me agarró a patadas. Estaban mis papás, grité. Mi papá me dijo: ‘Vámonos al MP’. Laura de Ita

Kotsifakis le pidió que no lo hiciera. “No soy una víctima, sabía con quién estaba. Como buenos locos tóxicos... volvimos”. Para su fortuna, la golpiza no tuvo consecuencias físicas. Ella admite que eran codependientes; entonces, tomó cartas en el asunto. “Fui a Codependientes Anónimos. En diciembre de ese año tuvimos otro pleito. Estando borrachos, me dijo: ‘Ves esa flor, muy bonita, y ves esta otra, marchita, esa flor eres tú, yo ya quiero una flor nueva’”.

Laura lo insultó, le reclamó y le dio un fuerte empujón contra una puerta. “Estábamos en mi casa en una fiesta de Francisco Franco, el director. Le dije: ‘No te quiero volver a ver’. Me respondió: ‘Yo tampoco, estás loca, estás enferma’. Fue el último día que nos vimos, el 10 de diciembre de 2004”.

Relacionada: Ninel Conde rompe el silencio sobre la violencia que sufrió durante cuatro años: “Siguen afectando”

Héctor Kotsifakis actuando / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue el divorcio entre Laura de Ita y Joselo Rangel?

La actriz acepta que era celotípica (aquella persona que sufre un trastorno psicológico o delirante caracterizado por celos patológicos y una convicción rígida, irracional e infundada de que su pareja le es infiel), y que ese día ejerció cierta violencia hacia él.

Después, vino el divorcio con Joselo. La hermana del músico, quien es abogada, redactó el “acuerdo”. “Me dijeron: ‘No tienes derecho a nada. No te vayas a poner necia porque te podemos acusar de adulterio’ (por andar con Héctor). Firmamos el divorcio el 26 de diciembre de 2005. Joselo me dijo: ‘Yo también fui infiel, pero el problema fue que tú te enamoraste. Vamos a ser amigos siempre, cuentas conmigo para todo’... algo que no sucedió y me dolió”.

Laura quedó muy perturbada con todo lo ocurrido y empezó a ver la forma de sanar. “Busqué ayuda. Joselo estaba formando una familia y triunfando por el mundo; el otro, feliz, con más novias. Una impunidad total, yo me quedé girando en un tacón. Busqué ayuda en grupos de apoyo y a un homeópata. El alcohol sí me afectó, tengo hipotiroidismo”.

Ojo: Ex de la actriz Yael Duval, acusado de violencia durante su embarazo, es vinculado a proceso; ¿va a la cárcel?

Héctor Kotsifakis en el papel de ‘el Chapo’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Laura de Ita interrumpió un embarazo?

Ese año (2005), lo que realmente la hizo tocar fondo, fue cuando interrumpió un embarazo de una relación que tuvo con un abogado que también es DJ. “No sabía estar sola. Me embaracé, pero dije: ‘Ni lo conozco, llevamos 2 meses. Me estoy limpiando, no estoy lista para ser madre, no voy a ser buena madre. Este mundo es horrible...’”.

Ahora, nos comenta, siente que no procedió correctamente. “Cuando veo a mis amigas con sus hijos, me entra culpa... Siempre fui niña buena, de 10 en conducta, buenos promedios, me casé por todas las de la ley. La culpa era brutal... Cuando veo mujeres que gastan millones de dólares para lograr embarazarse o adoptar, digo: ‘Yo que tuve la oportunidad, la negué’”.

El error la llevó a tomar de nuevo y fumar marihu*na. “En una fiesta se me subió bastante el alcohol, casi atropello a alguien. Fue cuando dije: ‘¡Se acabó!’. Eso me preparó mucho para la pandemia: El 18 de agosto de 2019 me despedí del alcohol”.

Y fue un reencuentro con Kotsifakis lo que la hizo repensar y reflexionar de nuevo las situaciones que vivió a su lado. “Estaba tratando de olvidar, pero el año pasado me encontré con Héctor en la fiesta de los Arieles, donde los 2 estuvimos nominados (él ganó a la Mejor coactuación por Pedro Páramo, y ella estuvo nominada por Corina), iba con mi mamá y mi hermana, nos acordamos de todo y dije: ‘¿Cómo no denuncié?’. Nunca me pidió perdón. No soy ningún ángel ni la buena ni la víctima, también era medio cabr*ncita. Cuando chupaba, le decía: ‘No le llegas a mi exmarido, no eres nadie’... Pero no se vale que te la regresen al triple. Di no a la violencia”.

Finalmente, asegura que quiere cerrar ciclos y agradecer. Y le manda un mensaje a los lectores: “No la cagu*n como yo. Hay que estar alertas: Si quieren escribirme, hablarme, les puedo orientar sobre los grupos de apoyo”.

Lee más: ¿Hayden Panettiere sufrió violencia? La relación tóxica que tenía con su novio, el último en verla con vida

Laura de Ita interrumpió un embarazo / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Laura de Ita?

Nació en la CDMX el 17 de febrero de 1972.

Estudió Arte dramático en el NET y Comunicación en la UIC.

Ha combinado la actuación con la escritura y la música, e impulsado proyectos independientes .

. Ha participado en varias películas, entre ellas: Párpados azules, Cantinflas, Cuatro lunas, El tamaño sí importa, Más sabe el diablo por viejo, Como caído del cielo, La marca del demonio, Corina (por la cual fue nominada al Ariel 2025 a mejor coactuación femenina).

En series, destaca en: Ahora que no estás, Supertitlán, Rosario Tijeras, Madre solo hay dos, El encanto del águila, Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí, La Lola y La lotería del crimen, entre otras.

Desarrolló el espectáculo de cabaret Perseguidas. Escribió música y letra de Los monólogos de Miss Vagina. Recibió el premio a mejor actriz por Kahlo, viva la vida.

Checa: Actor de Pasión de gavilanes se divorcia y ella huye del país junto a su hija: ¡Denunciado por violencia!

Laura es vocalista de “Las luz y fuerza” / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es Héctor Kotsifakis?

Nació en Torreón, Coahuila, el 12 de septiembre de 1971.

Hijo de padre griego y madre mexicana.

Estudió en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, en la generación 1996-2000.

Ha participado en más de 50 montajes teatrales, de la mano de importantes directores como Enrique Singer, José Caballero, Mauricio García Lozano y Raúl Zermeño.

Lo hemos visto en más de 40 películas, además de cortometrajes y series.

Entre sus películas más destacadas se encuentran: Pedro Páramo, El infierno, Guten tag, Ramón, Cantinflas, Gringo: Se busca vivo o muerto, y este año La captura.

Estuvo en series de televisión como Los gringo hunters, Narcos: México, Mujeres asesinas, Las pelotaris, Enemigo íntimo y Mirada de mujer: El regreso, por mencionar algunas.

Ha recibido varios reconocimientos, como Ariel 2025 y Diosa de Plata por Pedro Páramo, Diosa de Plata por Me gusta, pero me asusta, Mejor actor en 3 festivales internacionales (Long Island, Washington D.C. y Bari, Italia), por Reacciones adversas, en 2013.

Relacionada: Denuncian formalmente a Alfonso Obregón por presunto abuso; ¿huyó de México? VIDEO

¿Quién es Héctor Kotsifakis? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo es la carrera de Joselo Rangel?

José Alfredo Rangel Arroyo, conocido artísticamente como Joselo Rangel, es un destacado músico, compositor, productor y escritor mexicano nacido en 1967 en Minatitlán, Veracruz.

nacido en 1967 en Minatitlán, Veracruz. Es ampliamente reconocido por ser el guitarrista y miembro fundador de la icónica banda de rock alternativo Café Tacvba.

alternativo Café Tacvba. Es la mente detrás de algunos de los éxitos más emblemáticos de la banda, tales como “María”, “El baile y el salón”, “Rarotonga”, “Esa noche”, “Cero y uno” y “Aprovéchate”.

A lo largo de su trayectoria, Joselo ha logrado equilibrar su carrera musical con una prolífica faceta literaria y periodística.

Podría interesarte: ¿Angélica Vale la tercera en discordia? Actriz arremete contra Ninel Conde tras hablar de José Manuel Figueroa

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .