Actriz mexicana y exparticipante de MasterChef Celebrity brincó desde un piso 17 para evitar abuso: ¿Quién es?

Una reconocida actriz y comediante mexicana (que tuvo programa propio) relató un intenso momento que vivió hace algún tiempo, hecho que tuvo que resolver con una maniobra que puso en grave riesgo su vida. Dicha situación ocurrió en Acapulco, en una relativa “salida tranquila”. Te damos los detalles.

Actriz evitó abuso sexual tras saltar de un balcón / Canva

¿Quién es la actriz que saltó de un edificio tras sufrir un intento de abuso?

La protagonista de esta historia es la actriz Anabel Ferreira, quien relató uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida. Décadas después de aquella noche, la intérprete contó que tuvo que realizar una peligrosa maniobra para escapar de un hombre que, según su testimonio, intentó abusar sexualmente de ella.

Ferreira relató que el hecho ocurrió en un departamento ubicado en Acapulco. Aunque en un principio se trataba de una salida que parecía normal, la situación cambió cuando el hombre comenzó a insistir en mantener relaciones sexuales, pese a que ella había expresado claramente que no quería hacerlo.

La actriz explicó que durante mucho tiempo decidió guardar silencio sobre lo ocurrido. Sin embargo, años después, comenzó a comprender que no era responsable de la violencia que había sufrido.

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La actriz Anabel Ferreira sufrió presunto intento de abuso / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que la actriz Anabel Ferreira saltó de un balcón a otro?

De acuerdo con el relato de Anabel Ferreira, ella había aceptado acudir al departamento de un hombre que conocía, pero desde el principio dejó clara su negativa a tener relaciones sexuales. Pese a ello, él continuó insistiendo y, posteriormente, la situación se volvió cada vez más tensa.

La actriz reconoció que inicialmente no imaginó que el hombre pudiera intentar abusar de ella. Sin embargo, cuando percibió que sus palabras no estaban siendo respetadas y que el riesgo aumentaba, tomó una decisión extrema para ponerse a salvo:

A mí no me cayó el veinte de que este cuate me iba a violar. Le dije que sí a ir a su depa, pero también le dije que no quería sexo. Fue insistente. Quizá dijo: ‘Aquí la convenzo, le alboroto la hormona y cede’. Sí se alborota, pero una sabe hasta dónde quiere llegar. Anabel Ferreira

Ferreira consiguió salir hacia el balcón y saltó hacia el balcón del departamento vecino, ubicado también en el piso 17. La maniobra representó un enorme peligro, pero para ella fue la única alternativa que encontró en ese momento para escapar de la situación:

Estábamos en el piso 17 y había un balcón, pero en el departamento de al lado había otro y me brinqué. Anabel Ferreira

Después de ponerse a salvo, comenzó a pedir ayuda desesperadamente. “ Grité hasta quedarme afónica ”, recordó la actriz. Finalmente, los vecinos escucharon sus llamados y acudieron en su auxilio. También pudo comunicarse con la policía.

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¿Quién es Anabel Ferreira y cuál es su trayectoria?

Anabel Ferreira Batiz ha construido una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Su nombre alcanzó gran popularidad gracias al programa de comedia ¡Anabel!, transmitido por Televisa entre 1988 y 1996.

Antes de encabezar su propio programa, Ferreira participó en producciones como:



¡Cachún Cachún Ra Ra!,

Principessa y

y Cuando los hijos se van.

A lo largo de los años, la actriz enfrentó además una enfermedad neurológica que afectó su capacidad para gesticular. Posteriormente, retomó su actividad artística y participó en proyectos como MasterChef Celebrity México 2025.

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