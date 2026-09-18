Hijo de la actriz fallecida tras cumpleaños, da devastador mensaje, ¿quiere quitarse la vida? “No sé cómo seguir”

La repentina muerte de la actriz Elizabeth Ruiz ha conmocionado no solo a sus seguidores y colegas, si no también la de su familia, quienes han resentido la trágica pérdida. A unas horas de la triste noticia, el hijo de la intérprete dio un preocupante mensaje. ¿Qué dijo exactamente?

La fallecida actriz, Elizabeth Ruiz / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Elizabeth Ruiz?

La noticia de la muerte de Elizabeth Ruiz llegó mediante las redes sociales de algunos compañeros y colegas del medio, uno de ellos fue el actor Tony Dandrades, quien se despidió de ella con un emotivo mensaje:

Hoy comparto con mucha tristeza esta escena de Lotoman 003, donde tuve la oportunidad de trabajar junto a Elizabeth Ruiz, interpretando a su pretendiente. Me quedo con este bonito recuerdo y con su alegría. Descansa en paz, Elizabeth. Mis condolencias para su familia y todos sus seres queridos. Tony Dandrades

Según información publicada por medios dominicanos como Diario Libre y retomada por People, Elizabeth Ruiz habría enfrentado durante algún tiempo una lucha contra el cáncer de cólon , enfermedad que presuntamente habría contribuido a que su estado de salud se deteriorara.

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Despiden a la actriz Elizabeth Ruiz / IG: tdandrades

¿Qué dijo el hijo de la actriz Elizabeth Ruiz sobre la muerte de su madre?

Muchos recuerdan el último video compartido por Elizabeth Ruiz en sus redes sociales, en el que se ve a su familia festejándole su cumpleaños 49, apenas semanas antes del trágico desenlace.

Mediante un comentario, el joven escribió lo siguiente:

Ayer perdía a la persona más fuerte y que más amaba en este mundo... mi mamá. Ella lo daba todo sin pedir nada a cambio. Hijo de Elizabeth Ruiz

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última parte de su mensaje, pues aseguró “ no saber cómo seguir adelante ":

La seguiré amando para siempre, igual como ella me hubiera amado a mí. Sin ella me siento incompleto, no sé cómo voy a seguir sin ti... Te extraño, mami. Hijo de Elizabeth Ruiz

Más allá de un posible intento de “atentar contra su vida”, este tipo de expresiones son comunes en este tipo de ocasiones. Aunque sus palabras causaron preocupación, la gran mayoría no cree que sea un asunto de “vida o muerte”.

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@famososunivision “No sé cómo seguir sin ti” Hijo de Elizabeth Ruiz ‘La Colorá’ rompe el silencio tras la mu3rt3 de su madre 😔💔 actrizdominicana ElizabethRuiz LaColorá c4ncer hijo adolescente desgarradormensaje Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora editorial ♬ Last Hope - Steve Ralph

¿En qué películas trabajó la actriz Elizabeth Ruiz?

Elizabeth Ruiz dejó una huella importante entre el público dominicano, especialmente por su participación en la saga cinematográfica Lotomán. A lo largo de su carrera, la actriz incursionó en distintos ámbitos del entretenimiento, con trabajos tanto en cine como en televisión y teatro.

En los últimos años, también se desempeñó como comunicadora y formó parte de la conducción de diferentes programas televisivos, consolidando así una trayectoria vinculada a los medios.

En su vida personal, Elizabeth estuvo casada durante 12 años con el empresario Francisco Javier. La actriz era además madre de dos hijos, ambos menores de edad.

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