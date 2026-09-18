Detienen a famosa “chica del clima” tras accidente donde murió un motociclista ¿qué se sabe?

Una reconocida “chica del clima” de Televisa se convirtió en tendencia luego de verse involucrada en un accidente vial que terminó con la muerte de un motociclista. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, la conductora fue puesta a disposición del Ministerio Público, desatando una ola de reacciones y preguntas sobre su situación legal.

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¿Qué se sabe del accidente que involucró a Michelle Zepeda, la famosa “chica del clima”?

La conductora Michelle Zepeda, conocida por presentar el pronóstico del tiempo en N+ Guadalajara, se convirtió en tendencia tras reportarse su presunta participación en un accidente automovilístico ocurrido en Guadalajara, Jalisco.

Los hechos se registraron durante las primeras horas del jueves 17 de septiembre en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez Vallarta, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el percance estuvieron involucradas una camioneta y una motocicleta, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

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Michelle Zepeda, empleada de televisa del canal 4, presentadora del pronóstico del tiempo del noticiero matutino de N+ Guadalajara, fue detenida tras verse involucrada en un accidente vial donde murió un motociclista. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, en pic.twitter.com/7mYlvMiEsQ — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) September 18, 2026

¿Por qué detuvieron a Michelle Zepeda, la famosa “chica del clima”, tras el accidente en Guadalajara?

Tras el choque, paramédicos y elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas en el accidente vial registrado en Guadalajara.

Lamentablemente, poco después se confirmó que el conductor de la motocicleta perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto, situación que cambió por completo el rumbo de la investigación.

Por este motivo, Michelle Zepeda fue trasladada inicialmente para recibir atención médica y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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¿Cuál es la situación legal de Michelle Zepeda, la famosa “chica del clima”, tras la muerte del motociclista?

Hasta el momento no existe una resolución definitiva sobre el caso ni se han difundido conclusiones oficiales respecto a la responsabilidad de los involucrados en el accidente.

Las autoridades continúan reuniendo evidencia, peritajes y testimonios para esclarecer cómo ocurrió el choque que terminó con la muerte del motociclista y que colocó a Michelle Zepeda en el centro de la atención mediática.

Por ahora, la conductora permanece vinculada a las investigaciones correspondientes, mientras el Ministerio Público analiza toda la información disponible para determinar los pasos legales a seguir.