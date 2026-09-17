Filtran VIDEO segundos antes de que helicóptero en el que se viajaba la periodista Eliana Moreno, se desplomara

La trágica muerte de la periodista y reportera, Eliana Moreno, sigue causando conmoción, pues en redes han surgido diversos videos sobre el desplome del helicóptero en el que se trasladaba, uno de ellos, presuntamente corresponde a segundos antes del impacto.

Eliana Moreno, reportera fallecida en accidente de helicóptero / IG: eli_in_the_heli

¿Cuándo y dónde murió la reportera y periodista Eliana Moreno?

Mientras se realizaban los festejos en nuestro país durante la noche del 15 de septiembre, se confirmó la muerte de Eliana Moreno, periodista y reportera con años trayectoria, víctima de un accidente aéreo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance tuvo lugar cerca de las 7:00 de la noche, cuando el helicóptero en el que viajaba se desplomó en una zona comercial de Los Ángeles.

La aeronave terminó cayendo entre dos edificios, provocando un fuerte impacto y un incendio que también afectó a algunos vehículos que se encontraban en los alrededores.

La periodista se encontraba trabajando en el momento del accidente, pues participaba en una cobertura EN VIVO, una modalidad utilizada con frecuencia por los medios de comunicación estadounidenses para informar a la audiencia desde el lugar de los hechos.

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Accidente de helicóptero en el que murió Eliana Moreno / People

Así fue el desplome del helicóptero de Eliana Moreno, según VIDEO filtrado

En una nueva grabación que ya estremece las redes sociales, se observaría al presunto helicóptero en el que viajaba Eliana Moreno, momentos antes de desplomarse trágicamente.

En dicho video se nota un problema con la aeronave, la cual, comienza a agitarse debido a una supuesta falla en el motor.

Posteriormente, se alcanza a distinguir que hay descenso abrupto del helicóptero, señal que muchos tomaron como un serio problema del transporte. Al final, se pierde el momento del impacto, pero las teorías comenzaron a raíz de esto. ¿Qué falló?

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¿Con quién viajaba Eliana Moreno en el momento del accidente aéreo?

Eliana Moreno se encontraba a bordo del helicóptero junto al piloto George Marciniw, en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, cuando sufrieron el terrible accidente que le costó la vida a ambos y a una tercera persona.

Según información retomada de reportes de Univision, la aeronave, conocida como NewsChopper 4, era propiedad de la compañía Angel City Air y brindaba servicios para NBC4 y Telemundo 52.

El incidente también dejó una víctima mortal en tierra. Una tercera persona falleció como consecuencia del accidente, aunque al momento de difundirse la información las autoridades no habían dado a conocer su identidad.

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