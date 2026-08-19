Mueren siete en un accidente de helicóptero en Kenia: FILTRAN FOTOS; tres eran amigos de William Valdés: “Doloroso”

A dos meses del trágico accidente de helicóptero que le quitó la vida al cantante Oliver Tree, se da a conocer que siete personas murieron en circunstancias similares. Tres de las víctimas eran amigos del actor William Valdés. Te contamos todo lo que se sabe.

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William Valdés despidió a sus amigos / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de helicóptero en Kenia que mató a tres amigos de William Valdés?

Este miércoles 19 de agosto, se reportó que un helicóptero se estrelló en una zona remota del norte de Kenia, mientras sobrevolaba la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.

La nave pertenecía a la empresa local Lady Lori Helicopters y trasladaba a los huéspedes de la compañía de viajes &Beyond.

Según lo reportado por la policía local, ni los seis pasajeros ni el piloto sobrevivieron. Cinco de las víctimas eran de origen estadounidense. Durante los trabajos de identificación, se supo que uno de los fallecidos era José Alberto Suárez, un periodista y ejecutivo de Telemundo.

Se mencionó que los servicios de emergencia ya están en el lugar para ayudar en la búsqueda y rescate. Hasta el momento, no hay más información sobre lo que pudo causar el incidente. Se cree que pudo haber sido por las condiciones climáticas. Sin embargo, nada está confirmado.

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Accidente de helicóptero en Kenia / Redes sociales

Así fue como William Valdés se despidió de las víctimas que murieron en el accidente de helicóptero en Kenia

A través de redes sociales, William Valdés compartió una fotografía junto a tres de las víctimas que murieron en el accidente de helicóptero en Kenia. Dijo que fue la última imagen que se tomó junto a ellos en un viaje a México.

“Qué difícil procesar esta noticia… José, Adam y Henry, esta fue la última vez que estuvimos todos juntos, celebrando la vida y el cumpleaños de nuestra querida Lully en México. Jamás imaginé que esa foto se convertiría en un recuerdo tan doloroso y, al mismo tiempo, tan especial”. William Valdés

Y agregó: “Hoy se fueron de este plano tres grandes seres humanos, tres amigos que dejaron recuerdos, risas y cariño en quienes tuvimos la fortuna de conocerlos”.

Finalizó deseando todo lo mejor a los familiares para que puedan sobrellevar su luto y ofreciendo todo su apoyo en estos momentos tan complicados.

“A sus familias, amigos y a todos sus seres queridos, les mando un abrazo enorme y toda mi fuerza en este momento tan difícil. José, Adam y Henry: gracias por los momentos, por las risas y por la amistad. Los voy a recordar así, juntos, celebrando la vida”, concluyó.

¿Cómo despidieron a José Alberto Suárez, una de las víctimas del accidente de helicóptero en Kenia?

Como se mencionó anteriormente, José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, fue una de las víctimas en el accidente de helicóptero en Kenia. La cadena televisiva lo despidió mediante un mensaje en redes sociales, en el cual recordaba parte de su carrera artística.

“Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, Suárez también se desempeñó como presidente de otras estaciones como Telemundo 33, Telemundo Fresno, Telemundo Las Vegas, Telemundo Utah y Telemundo San Antonio”, se lee.

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