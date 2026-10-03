¿Quién era la esposa de Jorge Kahwagi? Las mujeres que le robaron el corazón al empresario mexicano

El último día de septiembre el mundo de la farándula y la política mexicana se reunieron para rendir homenaje al gran Jorge Kahwagi, quien desafortunadamente murió a la edad de 58 años, en la Ciudad de México.

Luego de los detalles íntimos de su funeral, y tras su desaparición del ojo público, muchos se han preguntado quién fue la última pareja de Jorge Kahwagi o si estaba casado. Aquí te compartimos más detalles al respecto.

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Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte. / Archivo TVNotas

¿Quién fue la esposa de Jorge Kahwagi?

Según se sabe de manera pública, Jorge Kahwagi jamás se casó, por lo tanto al momento de su muerte no tenía una esposa.

A pesar de esto, mientras estuvo en el ojo público, Jorge Kahwagi destacó por ser un hombre que tuvo romances con mujeres bellísimas, todas ellas formaban parte de la farándula mexicana.

Una de sus relaciones más sonadas sin lugar a dudas fue la que tenía con Marlene Favela, actriz con la que estuvo saliendo desde el 2007 y hasta el 2010. Jorge Kahwagi llegó a comprometerse con Favela. Sin embargo, finalmente la boda nunca se realizó y ellos terminaron su noviazgo en completa paz.

Jorge Kahwagi también cayó en los encantos de Ana Bárbara, por lo que iniciaron una relación que solamente duró algunos meses, pero eso sí, fue un romance bastante público.

Aunque solo se trata de rumores, mientras el exboxeador estada inmiscuido en el mundo de la farándula, también fue relacionado con figuras de la talla de Paulina Rubio, Ninel Conde, Martha Julia y Paty Muñoz. Se desconoce si el empresario tuvo relaciones románticas lejos del ojo público.

Jorge Kahwagi y sus relaciones / Redes Sociales

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¿De qué murió Jorge Kahwagi?

El empresario mexicano Jorge Kahwagi murió este 30 de septiembre de 2026 a la edad de 58 años, a causa de un derrame cerebral, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante y su amigo cercano Roberto Palazuelos.

Hasta el momento la familia no ha publicado un informe médico detallado, por lo que la versión compartida por Gustavo y Roberto, es la que se ha mantenido como verdadera.

Tristemente Jorge Kahwagi había estado padeciendo en el tema de su salud, y durante los últimos años luchó con complicaciones a causa de una úlcera gástrica y una fuerte infección bacteriana.

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Jorge Kahwagi / Estefanía Ramírez y Paco Mancera

Familiares y amigos le dan el ‘último adiós’ a Jorge Kahwagi

Después del inesperado anuncio de su muerte, los restos de Jorge Kahwagi fueron velados en una funeraria ubicada en Sata Fe, en la Ciudad de México, sin embargo llamó la atención que el servicio fúnebre hubiera estado limitado a unas pocas horas.

Muchos especularon que los restos del exboxeador no estaban en las mejores condiciones, y que por ese motivo habían limitado el tiempo para rendirle homenaje con cuerpo presente, por última vez.

En exclusiva TVNotas estuvo presente en la despedida a Jorge Kahwagi, y pudimos constatar que los restos del empresario serán cremados y después entregados a sus familiares.

Además de los políticos y figuras públicas que acudieron a darle ‘el adiós’ a Jorge Kahwagi, llamó la atención la presencia, en el funeral, de su madre, Sonja Macari, quien se veía muy afectada.