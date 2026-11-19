A dos semanas de su inesperada muerte, el nombre de María Alicia Delgado vuelve a ser tema de conversación en redes sociales. Y es que recientemente se reportó que su celular y cartera habrían sido robados durante su funeral. Te contamos lo que se sabe.

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María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue la causa de muerte de la actriz María Alicia Delgado?

Fue el 4 de noviembre cuando se dio a conocer la muerte de María Alicia Delgado, actriz principalmente conocida por su participación en ‘Derbez en cuando’, a los 77 años.

De acuerdo con información de Yodi Marcos, exesposa de Carlos Bonavides, la celebridad había sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Indicó que la enfermedad le fue detectada hace dos años, pero que la actriz fue renuente a tomar tratamiento.

Desafortunadamente, la afección empeoró durante sus últimos días de vida y hasta había perjudicado otros órganos. Si bien la llevaron al hospital, la famosa se negó a que la trataran. También habría pedido que no la intubaran ni intentaran reanimar.

“Tenía mucho dolor. No quiso decir nada; fue muy reservada. Desgraciadamente, el cáncer era uno de los peores. El médico que la atendió, le hizo una punción para sacarle el líquido, pero no quiso seguir; me pidió no reanimarla ni intubarla”, indicó.

Y agregó: “ Le hicieron mil estudios, pero no aceptó nada. Hace tres semanas recalcó que no quería quimioterapias, no aceptaba medicinas, solo paracetamol”.

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María Alicia Delgado tenía cáncer de páncreas / Redes sociales

El presunto robo en el funeral de la actriz María Alicia Delgado

El funeral de María Alicia Delgado comenzó durante la tarde del 4 de noviembre y continuó hasta el día siguiente. A dos semanas de esto, el reportero Sebastián Reséndiz reportó que, presuntamente, habrían robado el celular y la cartera de la actriz durante el evento.

Según dijo, una amiga de la famosa estaba resguardando los objetos en su bolso. No obstante, estos fueron sustraídos en un descuido.

“Me contaron que durante el funeral de María Alicia Delgado desaparecieron o se sustrajeron el celular y la cartera de la actriz. Una de las mejores amigas de María Alicia lo tenía resguardado y lo sustrajeron de su bolsa”. Sebastián Reséndiz

Aunque aún no se ha dado con el responsable, se cree que pudo haber sido una persona cercana. El comunicador mencionó que el acontecimiento ha provocado problemas para culminar ciertos trámites.

“Lo que sospechan es que lo habría sustraído alguien que conocía bien a María Alicia, una persona cercana. Qué triste porque este robo ha impedido que continúen los trámites para dejar al hijo como beneficiario de las cuentas de su mamá”, señaló.

Hasta el momento, la familia o allegados de la actriz no han confirmado ni desmentido esta versión, por lo que todo quedaría en una simple especulación.

¿Qué pasará con la herencia de la actriz María Alicia Delgado?

Como se sabe, María Alicia Delgado solo tuvo un hijo. Se llama Rafael y fue la razón por la que la actriz no se retiraba de los escenarios. Y es que su retoño tenía una discapacidad auditiva. Si bien la celebridad siempre dejó claro que Rafa trabajaba, indicó que quería ayudarlo en todo lo que necesitara.

Según Yodi Marcos, su amiga estaba muy preocupada por lo que pasaría con él tras su muerte, por lo que le pidió que estuviera al pendiente de él cuando ya no estuviera en este mundo. Una fuente cercana a TVNotas contó que Marcos se encontraba angustiada de que la familia quisiera aprovecharse del joven.

Fuente a TVNotas “Aunque no se atrevió a decirlo públicamente, a ella le preocupa que los familiares de María Alicia Delgado quieran tener el control sobre la decisión de los bienes que le dejó a su hijo en su testamento. Se le hace injusto que, ahora que va a recibir lo que le dejó su mamá, ahí sí ya estén cerca de él”.

Por otra parte, Carlos Bonavides señaló ante la prensa que actualmente se está haciendo la contabilización de los bienes de la actriz. Igualmente, confirmó que Rafael es el único heredero; ya que esta fue la última voluntad de María.

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