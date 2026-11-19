Hace algunos días se dio a conocer la inesperada muerte del actor de ‘Dr. House’, Charles F. Porter, quien desafortunadamente estaba lidiando con complicaciones derivadas del linfoma de Hodking, enfermedad con la que había luchado por cerca de 20 años.

Ahora, nuevamente el mundo del espectáculo vuelve a estar de luto al darse a conocer el deceso de otro actor de importantes producciones como ‘Friends’ y ‘Grey’s Anatomy’, ¿de quién se trata? Aquí te lo revelamos.

Muere / Redes sociales

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¿Quién fue el actor de ‘Friends’ que murió a la edad de 66 años?

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se confirmó la muerte del actor, productor, músico y director estadounidense Larry Poindexter, quien tuvo una sólida carrera de más de cuatro décadas en la televisión, el cine y también en el teatro.

Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, en el seno de una familia que sin duda lo impulsó a seguir su carrera en el mundo de las artes, pues su padre H. R. Poindexter, fue diseñador teatral ganador del premio Tony, y por otro lado su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera.

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¿De qué murió Larry Poindexter?

Según formación revelada por el portal Deadline, Larry Poindexter falleció a causa de las complicaciones derivadas de un accidente en el que desafortunadamente el histrión fue atropellado.

El accidente de Poindexter ocurrió el viernes 13 de noviembre cuando el actor estaba cruzando una calle en el barrio Studio City, en Los Ángeles, California. Se dice que Larry se disponía a comprar comida cuando lo atropellaron.

Larry Poindexter murió a la edad de 66 años / Redes Sociales

Los servicios de emergencia actuaron de inmediato y hospitalizaron a Larry Poindexter, quien presentaba varias fracturas en las costillas. Este miércoles 18 de noviembre de 2026 el actor tenía programada una cirugía, sin embargo, de manera repentina su estado de salud empezó a empeorar y falleció.

El actor Paul Iacono, quien compartió créditos con Larry en la serie ‘Hard Times of RJ Berger’, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida al hombre que encarnóa su padre en la serie antes mencionada:

“Estoy desconsolado por la pérdida de Larry Poindexter, mi padre en RJ Berger. Pocas personas que he conocido eran tan amables, generosas, ferozmente talentosas y jodidamente graciosas …Siempre me siento honrado de haber interpretado a su hijo, y siempre lo querré como mi segundo padre” Paul Iacono

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¿En qué películas y series participó Larry Poindexter?

Con una carrera de varias décadas en el mundo del entretenimiento, Larry Poindexter tuvo la oportunidad de participar en producciones icónicas; aquí te compartimos algunas de ellas:

S.W.A.T - Capitán Tom Fuller

Days of our lives - Ben Welch y padre Louis

General Hospital - Dr. Asher Thomas

The Hard Times of RJ Berger - Rick Berger

Friends - Bombero Dave

How I met your mother - Joe Donovan

La muerte de Larry Poindexter se suma a la larga lista de decesos de las últimas semanas, como fue el caso de Gabriel González Abat, querido actor de cine y telenovelas.