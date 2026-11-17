Luego del luto que vivió David Bisbal por la muerte de su padre, quien falleció tras una dura batalla contra el Alzheimer, David Bisbal vuelve a enfrentar una dolorosa pérdida familiar. En esta ocasión, el cantante compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores y dejó ver el enorme vacío que hoy existe en su hogar. Sus palabras, cargadas de amor, nostalgia y agradecimiento, provocaron una ola de apoyo en redes sociales.

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David Bisbal se despide de su papá en redes sociales / Instagram

¿Quién murió en la familia de David Bisbal y cómo dio a conocer la noticia?

David Bisbal informó que atraviesa un periodo de duelo tras la muerte de Nala, su querida perrita, a quien consideraba parte fundamental de su familia.

La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete de Ave María mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un emotivo video con distintos recuerdos junto a ella.

En las imágenes compartidas por el artista aparecen momentos familiares, juegos, paseos y diversas escenas que reflejan el vínculo tan especial que la mascota mantenía con todos los integrantes del hogar.

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¿Cómo se despidió David Bisbal de Nala? El emotivo mensaje que conmovió a sus fans

En el mensaje, David Bisbal recordó que Nala llegó a su vida cuando apenas era una cachorra y que desde entonces estuvo presente en momentos inolvidables para la familia.

El cantante destacó que la perrita fue testigo del crecimiento de sus hijos y de incontables recuerdos que hoy guarda con cariño en su memoria.

Las palabras del artista reflejaron el enorme amor que sentía por ella y el vacío que deja su ausencia.

“Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas”, escribió el cantante.

Más adelante, David Bisbal compartió una de las partes más emotivas de su despedida al revelar que decidió dedicarle una canción muy significativa.

“Hoy quiero dedicarle esta canción, Mi princesa. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre. Ahora nuestra casa tendrá un vacío sin ella. Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra”, expresó.

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¿Quién era Nala, la perrita que acompañó a David Bisbal durante años?

Nala fue mucho más que una mascota para David Bisbal. De acuerdo con el cantante, llegó a la familia cuando era apenas una bebé y desde entonces estuvo presente en cada etapa importante de sus vidas.

La perrita convivió durante años con los hijos del artista, acompañó celebraciones familiares y formó parte de la rutina diaria del hogar.

Por eso su fallecimiento generó tanta tristeza tanto en el intérprete como entre sus seguidores, quienes habían visto en distintas ocasiones fotografías y videos junto a ella.

¿Quién es David Bisbal, el cantante que está de luto?

David Bisbal es uno de los artistas españoles más exitosos de las últimas décadas y una de las voces más reconocidas de la música en español.

Alcanzó fama internacional tras participar en el programa Operación Triunfo, plataforma que impulsó una carrera repleta de éxitos y reconocimientos.

Canciones como Ave María, Bulería, Lloraré las penas, Dígale y Mi princesa lo consolidaron como uno de los intérpretes más populares de habla hispana.

A sus 47 años, el cantante continúa cosechando éxitos dentro de la industria musical y mantiene una sólida relación con millones de seguidores alrededor del mundo.