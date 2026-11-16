El pasado 13 de noviembre, se confirmó la muerte de Juan Islas, papá de Mauricio Islas. Fue el mismo actor quien anunció el hecho al compartir una imagen de la esquela en redes sociales. En aquel entonces, no dio muchos detalles y solo le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

Tras unos días de hermetismo, la celebridad abre su corazón y explica qué fue lo que le pasó a su padre y cómo fue que se enteró de su deceso con exactitud. Te contamos todo lo que dijo.

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Mauricio Islas está de luto por la muerte de su papá / Redes sociales

La causa de muerte del padre de Mauricio Islas

Durante el fin de semana pasado, se llevó a cabo el funeral del padre de Mauricio Islas. Justamente fuera de las instalaciones, el actor atendió a diversos medios de comunicación. Empezó agradeciendo el apoyo que ha recibido tanto de los fans como del gremio artístico.

Posteriormente, dio a conocer que sí se había enterado del deceso de Juan Islas mientras se encontraba de gira por una obra de teatro en Zacatecas. Indicó que su hermana le había marcado el jueves 12 de noviembre para decirle que su progenitor se sentía mal.

“Yo estaba en Fresnillo. El jueves me mandó un mensaje mi hermana (para decirme) que se sentía mal mi papá. Los medios siempre preguntan qué es lo más difícil de ser actor y es justamente esto; cuando te dan una noticia y te toca no estar”, puntualizó.

Sobre la causa del fallecimiento, recordó que su padre sufrió una “embolia pulmonar” hace algunos años. Señaló que, desde hace algunos días, presentó una “tos” y poco a poco su salud se fue deteriorando.

“Mi padre tuvo una embolia pulmonar en el 2001, por ahí. Hace dos semanas, le dio una tos. Lo llevamos (al médico). Estaba bien, le pusimos oxígeno… Fue un paro en el corazón”. Mauricio Islas

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¿Cuál fue la última voluntad del padre de Mauricio Islas?

Durante la conversación, Mauricio Islas, quien en 2025 se volvió tendencia por presuntamente haber tenido contacto con Adela Noriega, mencionó cuál fue la última voluntad de su padre. Según el actor, su progenitor solo le pidió que cuidara a su hermana.

“Él quería que cuidara a mi hermana, a mi sobrina, porque vivían con él. Eso era lo que más le preocupaba”, contó.

Mauricio también explicó por qué no todos sus hijos estuvieron presentes en el último adiós de Juan Islas: “(Mi hija) Tiene 10 años. Ella vivió una situación hace dos años con una amiguita… Su mejor amiga falleció. Esto, ella lo entiende de una manera y decidió no venir y es respetable. (Mi otro hijo) Sí se quiso venir a despedir”, señaló.

FInalizó el encuentro dedicándole unas emotivas palabras a su papá: “(Lo recuerdo) Como es, un hombre recto, honesto. Un hombre muy apapachador a su manera. Me enseñó lo que es ser caballero. Él me dio eso. Un gran ser humano, un gran papá”, concluyó al borde de las lágrimas.

Mauricio Islas revela cuál fue el último deseo de su papá / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Mauricio Islas y su papá, Juan Islas?

Mauricia Islas, exparticipante de ‘La Isla: Desafío Extremo’, y su papá, Juan Islas, tenían una excelente relación. En la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, Joanna Vega-Biestro recordó la forma tan cariñosa en la que el actor se expresaba de su padre.

“Hicimos un gran equipo cuando estuvo acá (en ‘Sale el sol’) y siempre hablaba de su papá de una manera muy orgullosa y él estaba muy orgulloso de ti”, recalcó.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dijo:

“Su mamá murió cuando tenía 10 años. La relación con Juan, con su papá, era cercana, sólida. Lo sentimos mucho”, manifestó.

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