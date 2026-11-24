El actor Eduardo Yáñez atraviesa un momento devastador, pues tuvo que despedirse de un ser querido. La mañana de este martes, el intérprete publicó en redes sociales un mensaje de despedida, el cual, causó la respuesta de seguidores y compañeros del espectáculo. Te damos los detalles.

Eduardo Yáñez anuncia devastadora muerte en redes sociales / IG: @eduardoyanezofc

Eduardo Yáñez anuncia muerte de ser querido en sus redes sociales

Por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram, Eduardo Yáñez informó la muerte de “Vella”, su perrita de raza Shiba Inu y su fiel compañera durante casi dos décadas.

Yáñez mostró su lado sensible al despedirse de quien lo acompañó durante 19 años de su vida:

Me dio 19 años de felicidad compañía y muchos momentos que siempre llevaré en mí. Nos vemos pronto, Vella! Mi hermosa Vella! Eduardo Yáñez

A solo minutos de dar a conocer la triste noticia, la publicación ya se ha hecho viral, reuniendo miles de reacciones de su casi millón de seguidores de Instagram. ¿Qué más se sabe?

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Eduardo Yáñez anunció la muerte de su perrita / Liliana Carpio/Redes sociales

¿De qué murió “Vella” la perrita del actor Eduardo Yáñez?

Tras conocerse la noticia, muchos comenzaron a preguntarse las posibles causas de la muerte de “Vella”, la mascota del actor de telenovelas Eduardo Yáñez.

Sin embargo, la publicación solo muestra una despedida del intérprete, y varios refirieron que la causa podría relacionarse con la edad que tenía, pues 19 años para un perro es un número importante:



“Cuánto lo siento porque sé el dolor que dejan al partir”,

“19 años, vivió mucho… yo creo porque era muy feliz” y,

“Sé lo que sientes, sé lo duele”.

Comentarios como estos han inundado el perfil de Eduardo Yáñez, esperando que pronto pueda pasar este trago amargo.

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Eduardo Yáñez sufrió intento de extorsión hace unas semanas

Fuera de esta noticia, el actor Eduardo Yáñez denunció hace unos días un intento de extorsión, en una videollamada que le realizaron a altas horas de la noche, de una persona que se identificaba como “Kati”.

Al responder, se encontró con un individuo que se estaba tocando, por lo que Eduardo cortó la comunicación de inmediato. A la mañana siguiente, el 13 de noviembre, esa misma persona le escribió para exigirle 10 mil dólares:

Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal Kati, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares, ella va a publicar la imagen de que yo contesté el teléfono... Eduardo Yáñez

Más tarde, recibió la llamada de otro individuo que dijo llamarse “Pedro Ferriz Hijar”. Esta persona le comentó que había difundido información relacionada con lo que le habían señalado, pero que podía ayudarlo poniéndolo en contacto con un oficial de policía. Sin embargo, el actor empezó a desconfiar, ya que se dio cuenta de que ambas personas hablaban con el mismo acento.

Finalmente, Yáñez se libró de todo gracias a la ayuda de su asistente, quien se dio cuenta de que todo era parte de una extorsión. Todo esto ocurría mientras en redes sociales Eduardo Yáñez era comparado con Dwayne Johnson “la Roca” por su parecido.

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