¿Eduardo Yáñez y ‘la Roca’ separados al nacer? Comparten FOTO de ambos actores y su parecido ¡sorprende!

Una serie de divertidos comentarios se han publicado en redes sociales, luego de que Dwayne Johnson ‘la Roca’ (quien sufriera la muerte de ser querido), fuera comparado físicamente con el actor Eduardo Yáñez, luego de una reciente aparición en cine del intérprete estadounidense. ¿Sí fueron separados al nacer?

¿Eduardo Yáñez igualito a ‘la Roca’? / Liliana Carpio/Redes sociales

Afirman que Dwayne Johnson, ‘la Roca’, es parecido al actor Eduardo Yáñez

La polémica surgió en redes sociales cuando diversos usuarios rescataran ciertas fotografías de Dwayne Johnson ‘la Roca’ durante el rodaje de The smashing machine, cinta en la que interpreta a Mark Kerr.

En ellas, el actor luce una fisonomía muy distinta a la habitual: en lugar de su clásica cabeza rapada, aparece con una abundante cabellera.

Ese cambio fue suficiente para que muchos encontraran un parecido inmediato con Yáñez. Del otro lado de la comparación se colocó la recordada fotografía del actor mexicano durante un polémico altercado con un reportero, a quien agredió físicamente.

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Eduardo Yáñez en el momento cuando agrede a reportero / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Eduardo Yáñez a las comparaciones con ‘la Roca’?

Hasta el momento de esta nota, el actor Eduardo Yáñez no ha hecho comentarios al respecto, aunque muchos han utilizado algunos de sus “memes” para poder hacer referencia a una posible respuesta del intérprete.

Entre los mensajes de internautas que pueden leerse en la publicación se encuentran:



" ¿Eso quiere decir que Eduardo Yañez sin cabello se parecería a la Roca? ”,

”, “ Ese no puede ser Dwayne, ¿en serio? ”,

”, “ Oye sí ” y,

” y, “ Macizo ”.

El debate continúa en redes sociales, mientras unos señalan que el parecido es bastante, otros creen que no es así. ¿Tú qué opinas?

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La ‘Roca’ y Eduardo Yáñez sorprenden por presunta similitud / Redes sociales

¿Cuáles son las películas de Dwayne Johnson ‘la Roca’ más conocidas?

Dwayne Douglas Johnson ‘la Roca’ es actor, luchador profesional y empresario. Su trayectoria lo ha llevado a participar dentro del ring, pero también siendo parte de diferentes proyectos de la pantalla grande y chica.

Entre las películas más famosas en las que estuvo presente ‘la Roca’ se encuentran:



El rey escorpión (2002),

(2002), Rampage: Devastación (2018),

(2018), Rascacielos (2018),

(2018), Black Adam (2022),

(2022), Rápidos y furiosos (desde 2011)

(desde 2011) Hobbs & Shaw (2019)

(2019) Jumanji: Bienvenidos a la selva (2017), entre muchos títulos más.

Dwayne Johnson es uno de los actores más queridos en México, y ha formado parte de varios eventos de promoción en nuestro país.

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