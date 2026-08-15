Eduardo Yáñez está distanciado de su hijo, quien ahora trabaja como chófer de aplicación: ¿qué pasó entre ellos?

La relación entre Eduardo Yáñez y su hijo, Eduardo Yáñez Jr., ha estado marcada por conflictos y un profundo distanciamiento. El propio actor ha reconocido que desde hace varios años ambos dejaron de tener la cercanía que alguna vez existió entre ellos.

A pesar de la distancia, Eduardo Yáñez se ha mantenido al tanto de lo que ocurre con su hijo y de la vida que lleva actualmente. De hecho, el actor sorprendió al revelar públicamente que Eduardo Yáñez Jr. ahora trabaja como conductor de una aplicación de transporte, una ocupación alejada del mundo de la actuación que ha marcado gran parte de la trayectoria de su padre.

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Eduardo Yañez / Cortesía de la entrevistada, @eduardoyanezof y Archivo TVNotas

¿Por qué están distanciados Eduardo Yáñez y su hijo?

En una entrevista para el pódcast de Sergio Mayer, Eduardo Yáñez habló sobre la difícil infancia que vivió y explicó que, precisamente por esa experiencia, quiso evitar que su hijo atravesara carencias similares. Por ello, aseguró que durante varios años decidió darle todo su apoyo y depositar en él una confianza absoluta.

“Mi hijo y yo nos llevábamos de pelos... Por la infancia quwe yo viví dije: ‘Ahora que estoy trabajando, todo para mi hijo’... Dentro del todo va la confianza, entonces no lo voy a limitar en nada.” Eduardo Yáñez

Cuando ambos se mudaron a Los Ángeles, el actor incluso le otorgó la responsabilidad de administrar distintos asuntos relacionados con el departamento, incluidos algunos gastos. Sin embargo, de acuerdo con el relato de Yáñez, fue durante esa etapa cuando descubrió que su hijo presuntamente le había robado dinero en varias ocasiones.

La situación provocó que el actor se sintiera traicionado y, como consecuencia, decidiera retirarle el apoyo económico que hasta entonces le había brindado.

“Tuvimos una bronca fuerte... Yo me venía a México a trabajar y él se encargaba del departamento en Los Ángeles... Me chingó, me bajó una lana varias veces. como el llevaba el control de los pagos, se le hizo fácil.” Eduardo Yáñez

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Eduardo Yáñez y su hijo / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente el hijo de Eduardo Yáñez?

Cuando Eduardo Yáñez terminó de contar el conflicto que tuvo con su hijo, Sergio Mayer aprovechó para preguntarle cómo es actualmente la vida de Eduardo Yáñez Jr.

El actor reveló que su hijo ya se convirtió en padre, por lo que actualmente él es abuelo. Además, sorprendió al contar que Eduardo Yáñez Jr. trabaja como conductor de taxi por aplicación, actividad con la que actualmente se gana la vida.

“Ahora maneja un Uber, tiene ya un hijo y se casó y todo...” Eduardo Yáñez

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¿Eduardo Yáñez ha vuelto a hablar con su hijo?

Sergio Mayer también quiso saber si, después del distanciamiento, el joven había intentado retomar el contacto con su padre. Eduardo Yáñez explicó que, algunos meses después de la pelea, su hijo volvió a llamarlo.

Aunque aseguró que estuvo dispuesto a escucharlo y darle algún consejo, dejó claro que no volvería a apoyarlo económicamente ni accedería a sus peticiones si estas tenían que ver con cuestiones materiales; finalmente se dio cuenta que sí necesitaba dinero, según su testimonio.

“Una vez, después del pleito como a los seis meses, me llamó por teléfono... Le dije mira, si necesitas un consejo, el que necesites; si quieres algo material, no te voy a dar nada... Sí necesitaba dinero.” Eduardo Yáñez

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