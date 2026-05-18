Rey Grupero le “da una cachetada” a Eduardo Yáñez en pleno set y desata polémica: esta fue la verdadera razón

Rey grupero y Eduardo Yáñez volvieron locas las redes sociales luego de protagonizar un momento que, por unos segundos, hizo pensar a muchos que se venía otro escándalo de golpes. El creador de contenido apareció junto al actor durante una grabación y lanzó una frase que encendió las alarmas. La reacción inmediata de Eduardo Yáñez dejó claro que nadie esperaba lo que venía después.

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¿Rey Grupero le pegó a Eduardo Yáñez en el set? Esto fue lo que realmente pasó

El nombre de Eduardo Yáñez volvió a colocarse en tendencia luego de que circulara un video donde aparentemente recibe una cachetada por parte de Rey grupero. Todo ocurrió durante las grabaciones de una película en la que ambos participan, lo que hizo pensar a muchos que había surgido un conflicto en pleno set.

El clip, publicado por el influencer para sus más de 600 mil seguidores, dura menos de un minuto, pero fue suficiente para generar miles de reacciones. En el video, Rey Grupero se acerca al actor y lanza una pregunta directa: “¿te puedo dar una cachetada?”.

La reacción de Eduardo Yáñez fue inmediata y evidente: “¿a mí una cachetada?”, respondió sorprendido, elevando la tensión del momento.

Sin embargo, cuando todo parecía escalar, Rey Grupero cambió el rumbo de la escena con un giro completamente inesperado. En lugar de una agresión, el influencer sacó un dulce típico mexicano llamado “cachetada” y se lo ofreció al actor.

La atmósfera cambió de inmediato. El rostro de Eduardo Yáñez pasó del desconcierto a la sorpresa, mientras Rey soltaba con tono relajado: “eres mi actor favorito mi rey, ah verdad”.

El momento, lejos de ser violento, terminó siendo una broma viral que jugó con la reputación del actor y el contexto mediático que lo rodea.

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¿Por qué la broma de Rey Grupero recordó el escándalo de Eduardo Yáñez golpeando a un periodista en 2017?

El video de Rey grupero y Eduardo Yáñez no solo llamó la atención por la broma, sino por lo que simboliza: un guiño directo a uno de los episodios más polémicos en la carrera del actor.

Para entender el impacto del video, es clave recordar el episodio que marcó la carrera de Eduardo Yáñez en 2017. Durante una alfombra roja en Los Ángeles, el actor protagonizó un momento que dio la vuelta al mundo: golpeó al periodista Paco Fuentes luego de que este le hiciera preguntas sobre su hijo y su vida personal.

El altercado ocurrió frente a cámaras y generó una fuerte controversia mediática. Tras la agresión, el reportero presentó una demanda en su contra por asalto, agresión y daño emocional, solicitando una compensación económica.

Años después, se dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo millonario. Incluso se manejó que el actor habría pagado una suma considerable para cerrar el caso.

Es por eso que muchos internautas coincidieron en que el momento logró jugar con la expectativa del público, sobre todo por el historial de Eduardo Yáñez, lo que hizo que la tensión inicial se sintiera real.



“El video que faltaba en mi vida”

“Amoooooooo”

“Lo pusiste colorado mi rey”

“Uffff ya se iban a armar las cachetadas ya no hubo acción”

“Ya estaba con la mano preparada”

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¿En qué película trabajan Eduardo Yáñez y Rey Grupero juntos?

Más allá del momento viral, la realidad es que Eduardo Yáñez y Rey grupero están trabajando juntos en una película, lo que explica la cercanía y confianza entre ambos.

El proyecto lleva por nombre Alcantarilla 16, una producción que busca retratar la vida en Tepito desde una perspectiva distinta a la tradicional.

El propio Eduardo Yáñez no solo protagoniza la cinta, sino que también participa como productor y coautor del guion. La intención, según ha compartido, es mostrar una cara más real y humana del barrio, alejándose de los estereotipos que durante años lo han marcado.

El elenco incluye a varias figuras del entretenimiento mexicano, entre ellas Alejandro Tomasi, Paty Muñoz y Rey Grupero, creando una mezcla interesante de perfiles que apunta a conectar con el público.