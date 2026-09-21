Quieren a Eduardo Yáñez en reality ¡y le ofrecen millonada!

Ahora que Roberto González, mejor conocido como ‘HotSpanish’, está cerrando las contrataciones para la segunda temporada de su reality ‘La mansión VIP’, nos enteramos de que Eduardo Yáñez podría integrarse al elenco y que, de ser así, podrían pagarle millones por participar.

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Eduardo Yáñez / Facebook: Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez, la carta fuerte de HotSpanish para ‘La mansión VIP’

Nos enteramos de que, para esta segunda temporada que iniciará a finales de octubre y solamente se transmitirá por YouTube, el creador de contenido está pensando en ampliar su gama de participantes y no contratar en su mayoría a influencers.

Recordemos que la temporada pasada Alfredo Adame y Niurka fueron los únicos artistas “tradicionales” dentro de este formato, en que Sol León quedó como la gran campeona.

Por lo anterior, nos cuentan, ‘HotSpanish’ estaría en pláticas con personajes de renombre y una de sus cartas fuertes sería Eduardo Yáñez.

Nuestra fuente relata: “Sé que ya habló con él e incluso se vieron para platicar del proyecto. Eduardo no está tan convencido de entrar, pero si ya escuchó a ‘HotSpanish’ es porque algo dentro de él le está haciendo ruido y chance quiere participar”.

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Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

Eduardo Yáñez, ¿se prepara para romper el internet en ‘La mansión VIP’?

Aunque en un primer momento Eduardo se habría negado rotundamente, narra nuestra fuente, después accedió a escuchar la propuesta: “Al principio dijo que no, que no le interesaba, pero después ‘HotSpanish’ logró que se pudieran ver y platicar del formato.

Le contó que es la competencia directa a ‘La casa de los famosos’ y ‘La granja VIP’, pero que es para las plataformas, que no es ninguna televisora. También le dijo que no hay censura, y que es libre de hacer y decir lo que él quiera, que lo pensara y después hablaran”.

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HotSPanish / Redes sociales

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Nos cuentan que si se formaliza la contratación de Yáñez, el actor podría ser muy bien remunerado. La fuente destacó que incluso podrían pagarle millones. Nuestro informante agregó: “También hay otros nombres que se barajan y que posiblemente ya están en pláticas. Todo puede pasar”.

La fuente nos reveló algunas celebridades que el creador de contenido podría estar buscando. “Obvio, seguirá siendo con más participación de influencers, pero quiere a artistas de renombre, que no te imagines ver en este tipo de formatos. En la mesa están varios, como Lucía Méndez o Eduardo Santamarina, pero no sé si ya están en contacto con ellos o son solo nombres puestos sobre la mesa, para ver la posibilidad. También sé que está hablando con personalidades de internet, como Fabio Agostini, el ganador de última ‘La casa de los famosos de Telemundo’, y que tiene un muy buen apoyo en redes”.

Finalmente, nos comentó que también está tomando en cuenta la voz de la audiencia para conformar el elenco: “Vamos a ver quién acepta y quién no. Además, está haciendo partícipe al público, porque desde hace unos días subió una encuesta a su página oficial, donde pueden poner a 3 creadores de contenido a quienes les gustaría ver dentro del formato. Entonces, todo puede pasar en esta segunda temporada”.

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