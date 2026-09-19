Exhabitante de La mansión VIP, entre lagrimas, ¡enfrenta brutal demanda por de más en el reality!

Lo que parecía una simple anécdota contada frente a las cámaras de La mansión VIP terminó convirtiéndose en uno de los problemas más delicados para el influencer Daniel Borjas. Meses después de causar revuelo al revelar un conflicto con un personaje de poder en Monterrey, el creador de contenido reapareció para contar su versión de los hechos y explicar por qué asegura que enfrenta un proceso legal derivado de una situación que, según él, fue sacada de contexto.

El caso volvió a llamar la atención luego de que Borjas revelara que no solo él fue demandado, sino también varios integrantes de su familia. Ahora, el influencer sostiene que jamás cometió extorsión y que busca demostrarlo ante las autoridades mientras continúa el proceso legal.

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Daniel Borjas / Redes sociales

¿Qué contó Daniel Borjas en La mansión VIP sobre su problema con un exfuncionario?

Durante su participación en La mansión VIP, Daniel Borjas sorprendió a los habitantes del reality al relatar un conflicto ocurrido en Monterrey tras una pelea registrada en un bar de San Pedro Garza García.

El influencer explicó ante Alfredo Adame, Naim, Mazatlán y Suavecito que, después del altercado, surgió una disputa con una familia vinculada a la política local. Sus declaraciones rápidamente generaron controversia y se viralizaron en redes sociales.

Posteriormente, el exfuncionario involucrado ofreció entrevistas en las que aseguró haber denunciado al creador de contenido. Además, sostuvo que Borjas le habría solicitado dinero a cambio de no emprender una campaña de desprestigio en su contra, versión que el influencer rechaza completamente.

Gabo Cuevas también hablo de lo sucedido en su programa de YouTube.

“Asegura que Borjas lo extorsionó con tres millones de pesos, ¿cómo operó? Su hijo y su sobrino tienen una discusión con este chico en el antro, que se hizo viral. A todos se nos olvidó. El morro entra a ‘La mansión VIP’ y cuenta que un (alguien) le ofreció millones de pesos para que destruyera al hijo o al papá de este chico que lo habría agredido”. Gabo Cuevas

Si bien no dio mayores detalles, indicó que, aparentemente, planean ejercer acciones legales contra el influencer.

Gabo Cuevas “Cuenta esta persona que la familia completa (de Daniel Borjas) se dedica a extorsionar gente. En aquella ocasión, tiene una discusión en el antro y, para que este morro no saliera a hablar en un video, lo extorsionó con tres millones de pesos. Cuando se enteró de que el chavo que lo agredió tiene un papá (de una persona polémica), dijo: ‘Aquí hay dinero’. El morro empezó a negociar con el papá del chico”

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¿Por qué Daniel Borjas asegura que nunca extorsionó a nadie?

Meses después de la polémica, Daniel Borjas decidió hablar nuevamente del tema durante una entrevista en el pódcast Angelsoyyo, donde afirmó que sus palabras dentro del reality le trajeron consecuencias legales inesperadas.

El influencer reconoció que pudo haber narrado la historia de una forma incorrecta o exagerada para entretener, pero insistió en que jamás cometió el delito del que se le acusa. “Lo que yo dije, todo es verdad, güey. Y yo no extorsioné a nadie, güey. Ni jamás he extorsionado a nadie, güey. Te lo juro, güey. Tráeme la Biblia y pongo la mano sobre el nombre de Dios, güey. Jamás he extorsionado a nadie.”

Según Borjas, la cantidad económica mencionada en el conflicto correspondía a una reparación por los daños que, asegura, sufrió su imagen pública después de que se filtrara una fotografía suya tras su detención.

“Lo único que pasó en ese momento fue que yo pedí que repararan los daños que tuvieran a mi imagen, güey, porque se filtró mi foto en la policía.” Daniel Borjas

El influencer también sostuvo que considera falsas varias de las acusaciones incluidas en la denuncia: “El problema es que me demanda con puras cosas que son falsas, güey. Ahorita sí está fuerte, güey. Está fuerte.”

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¿Por qué demandaron a toda la familia de un exhabitante de La mansión VIP tras hablar de más?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Borjas reveló que la demanda no solamente lo involucra a él, sino también a varios de sus familiares.

De acuerdo con su relato, descubrió la situación poco después de abandonar La Mansión VIP, cuando se reunió con su novia en el hotel donde se hospedaba tras salir del programa. Fue ahí donde recibió una noticia que asegura lo dejó completamente devastado emocionalmente.

“Me demandaron a mí, güey. Demandaron a mi mamá, no sé por qué razón, güey. Demandaron a mi papá, demandaron a dos de mis hermanos, a toda la familia.” Daniel Borjas

El influencer explicó que sus familiares incluso llegaron a sentir temor por la situación legal que enfrentaban, al grado de preocuparse por posibles complicaciones durante sus viajes. Según contó, enterarse de la demanda fue un golpe que llegó en medio de otros problemas personales que ya arrastraba antes de ingresar al reality.

¿Qué dijo Daniel Borjas sobre el proceso legal que enfrenta actualmente?

Aunque el proceso continúa abierto, Daniel Borjas aseguró que sus abogados trabajan para demostrar que las acusaciones no corresponden a la realidad de lo ocurrido.

Durante la conversación, reconoció que la controversia ha sido una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado en los últimos años y que todavía espera alcanzar una solución mediante las vías legales: “Estamos en el proceso legal todavía, güey. Justo hoy estaba resolviendo algo con los abogados.”

Asimismo, afirmó que confía en que las autoridades puedan aclarar la situación y que eventualmente se determine que nunca existió una extorsión: “Yo espero, güey, y el plan es que hay una reparación de los daños hacia mí, güey, porque lo que se dijo es mentira.”

Así lo confesó el exparticipante de La mansión VIP:

¿Quién es Daniel Borjas?

Daniel Borjas, conocido en Internet como “el Borjas”, es un creador de contenido e influencer mexicano de 24 años de edad. Nació en Monterrey, Nuevo León, y estudió la carrera de comunicación. Se volvió muy famoso en plataformas como TikTok e Instagram por hacer videos virales donde entrevista a personas en la calle y en centros nocturnos.